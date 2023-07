Fernández fue recibido por los embajadores argentinos ante la Unión Europea, Atilio Berardi Hueda, y ante Bélgica, Juan Carlos Valle Raleigh.

En el encuentro de mandatarios europeos y latinoamericanos que se llevará a cabo se buscará la firma de un memorándum de entendimiento sobre temas energéticos, con el telón de fondo de la controversia en relación al demorado acuerdo entre el bloque europeo y el Mercosur.

alberto bruselas.mp4 Alberto Fernández ya está en Bruselas para la cumbre entre la Unión Europea y la CELAC

El acuerdo de libre comercio entre el "Viejo Continente" y el Mercosur, alcanzado en principio en 2019 después de dos décadas de negociaciones, aún debe ser ratificado y las negociaciones vienen demoradas por las exigencias medioambientales relativas al sector agropecuario agregadas en marzo por la UE.

La cumbre se realizará en el edificio "Europa", ubicado en el barrio Europa de esta ciudad de 180.000 habitantes que lució lógicamente desierta ayer en esa zona, a la espera de la semana laboral y del condimento de este encuentro, que tendrá una nutrida presencia latinoamericana y europea.

Durante la cumbre, además, Alberto Fernández mantendrá reuniones bilaterales y una de ellas será con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, antes de participar del encuentro de Bruselas, con quien firmará un memorándum de entendimiento sobre energía.

Fernández y von der Leyen dialogaron el pasado 14 de junio en Buenos Aires sobre la posibilidad del acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur, oportunidad también en la que firmaron un memorándum de entendimiento de Asociación Estratégica sobre Cadenas de Valor Sostenibles en Materias Primas entre la Argentina y Europa.

17-07-2023_1d41bcc8ed85c483b75ea4aafaa4af94.JPG Fernández fue recibido por los embajadores argentinos ante la Unión Europea, Atilio Berardi Hueda, y ante Bélgica, Juan Carlos Valle Raleigh.

El mandatario argentino también se reunirá con la presidenta de Honduras, Xiomara Castro; y con el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves y con el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotaki.

Asimismo, asistirá al Diálogo sobre Venezuela, invitado por su par de Francia, Emmanuel Macron y, aún sin confirmación, Fernández tiene previsto reunirse con el canciller alemán Olaf Scholtz.

Completan la comitiva que acompaña al Presidente la primera dama Fabiola Yáñez, el canciller Santiago Cafiero; la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Cecilia Todesca Bocco; la jefa de Gabinete de la Cancillería, Luciana Tito; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti; y el diputado nacional Eduardo Valdés.

Bruselas, la "capital" de Europa, la elegida nuevamente para la Cumbre UE-Celac

Bruselas, capital de Bélgica, fue elegida nuevamente como sede de la Cumbre de la Unión Europea (UE)-Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que tendrá su tercera edición

Por la Celac, además de Fernández estarán los mandatarios Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gabriel Boric (Chile), Luis Lacalle Pou (Uruguay), Mario Abdo Benítez (Paraguay), Luis Arce (Bolivia), Guillermo Lasso (Ecuador), Miguel Díaz-Canel (Cuba) y Gustavo Petro (Colombia).

No confirmó su presencia Nicolás Maduro (Venezuela); mientras que no vendrán Andrés López Obrador (México), que será reemplazado por la canciller Alicia Bárcena; ni Dina Boluarte (Perú), sustituida por la canciller Ana Cecilia Gervasi. Es casi seguro que no asistirá Daniel Ortega (Nicaragua), quien sería reemplazado por el canciller Denis Moncada.

image.png La última reunión de la Celac, en enero de 2023 en Argentina

Bruselas, conocida también como la "capital" de Europa, se fundó en 979 y en 1477 pasó a formar parte del Imperio Español. En 1830, Bélgica se independizó de Países Bajos, con Bruselas como capital.

En 1948 se creó la Unión Europea Occidental (UEO) y se estableció a Bruselas como sede; y en 1958 se fundó la Comunidad Económica Europea (CEE), también con sede en la capital belga.

Esa concentración de instituciones internacionales llevó a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) -creada en 1949- a establecerse también allí en 1966.

En 1992, los países miembros de la CEE declararon a Bruselas como capital europea.

image.png La cumbre del Mercosur estableció límites a las aspiraciones de la UE en ciertos aspectos ligados a estándares ambientales

En 1993 se creó la Unión Europea, que absorbió a la CEE y quedó establecida también en Bruselas, debido al aparato administrativo ya instalado.

La I Cumbre Celac-UE se celebró en la ciudad de Santiago, Chile, el 26 y 27 de enero de 2013; mientras que la segunda tuvo lugar también en Bruselas, el 10 y 11 de junio de 2015.

La Celac está integrada por Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, San Cristóbal y Nieves, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Mancomunidad de Dominica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

Mientras que los 27 países de la UE son Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Grecia, Malta, Polonia, República Checa, Austria, Chipre, Eslovenia, Finlandia, Hungría, Italia, Lituania, Portugal y Rumania.