Ardilla con sobrepeso se come una hamburguesa con queso

Ardilla obesa se come una hamburguesa de Mc Donald

"Entré en un estacionamiento y estaba a unos metros de la puerta", dijo Walton . "Pensé que era divertido y que a la gente le iba a gustar". Las imágenes muestran que la hamburguesa tiene casi el ancho de la ardilla.

Muchos usuarios cuestionaron si en realidad era una ardilla hembra embarazada y no una con sobrepeso. Walton, intentó desacreditar esta teoría: "Hubo muchos comentarios que dicen que la ardilla está embarazada. No es típico que den a luz en esta época del año, pero yo no soy un experto".

Las ardillas se caracterizan por comer nueces, pero también pueden comer carne cuando tienen mucho hambre. Las han visto comer pequeños pájaros, serpientes e incluso otros roedores.