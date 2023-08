Brasil: una joven fotógrafa marplatense perdió un brazo en un accidente en lancha

El accidente se produjo mientras la mujer se encontraba a bordo de una embarcación y en un intento por evitar que un menor se cayera: "Una ola impactó a varios pasajeros y ella, al intentar agarrar a un nene, se cayó al agua. La hélice le agarró la campera", conto su hermano mellizo Brian.

"Le dieron asistencia inmediata, le hicieron dos torniquetes. Si ellos no hubiesen estado ahí, seguramente estaríamos hablando de otra cosa. Mi hermana pudo haber muerto desangrada", señaló en declaraciones al canal TN.

fotografa-brasil.jpg Brenda Gisel González tiene 30 años y es mamá de una nena de 5. Archivo.

Brenda vive hace ocho en Arraial do Cabo, una ciudad que está situada en la zona de Regiao dos Lagos, dentro del estado de Río de Janeiro. En este incidente perdió su mano hábil , razón por la cual el hecho significará un cambio radical en su vida.

La hélice del barco la golpeó en el brazo derecho y le causó heridas severas; fue trasladada de urgencia al Hospital de Arraial do Cabo y debido a la gravedad de la lesión fue necesario amputarle la mano y parte de la extremidad a la altura del antebrazo.

Aunque -según confirmaron sus familiares- su vida ya no corre riesgo le espera una larga rehabilitación. “Ella es una trabajadora independiente. No se sabe cuánto tiempo podrá estar sin medios de subsistencia. Y no le va a ser fácil volver a la vida que tenía hasta ahora”, mencionó su mellizo.

Su familia impulsó una colecta solidaria en la plataforma brasileña Vakinha que recibe dinero desde cualquier parte del mundo. También se puede colaborar mediante la cuenta de un familiar en la Argentina, la caja de ahorro a nombre de Virginia Natalia Dimanche.

VAKINHA: https://www.vakinha.com.br/3979398? utm_campaignwhatsapp&utm_mediumwebsite&utm_content3979398&utm_s ourcesocial-shares

Cuenta Argentina:

Alias: Todos.por.bren

Caja de ahorro Cuenta DNI: Virginia Natalia Dimanche.