¿Cómo es el auto que viene en una caja para armar y es el más barato del mundo?

En dicho catálogo online se encuentra el Chang Li S1-Pro, un minúsculo auto eléctrico considerado el auto eléctrico más barato del mundo, a la venta por 1.131 dólares. Pero si se encargan varias unidades, el precio se rebaja. Cifra que lo convierte en el coche más barato del mundo, y no solo entre los eléctricos.

El modelo cuenta con una estructura de metal y se vende en 930 dólares, pero el precio sube algunos dólares más si se incluyen las baterías. Tiene 2.5 metros de largo y puede llevar a tres personas, conductor incluido. Pensado para distancias cortas, en China, su país de origen, se emplea como taxi en el interior de poblaciones.

image.png ChnagLi S1-Pro: el auto más barato del mundo se puede comprar por internet

El plazo de entrega se anuncia en un mes a partir del pedido y el cliente recibe el coche embalado en una caja como cualquier otro artículo vendido por las plataformas comerciales. Viene con enchufe de pared, a diferencia de otros autos eléctricos que requieren de un transformador especial.

El Chang Li tiene unos 2.5 metros de largo por 1.5 de ancho y 1.8 metros de alto, unas medidas que lo convierten más compacto que un Smart. Con un peso de unos 323 kilos, el minicoche eléctrico chino puede llevar una carga de unos 300 kilos.

Unpacked_ Unboxing ChangLi.mp4 Sus prestaciones son más bien limitadas

Sus prestaciones son más bien limitadas. El interior es rústico, el tablero puede incluir un manubrio de moto o un volante tradicional de auto. Según Chang-Li, pese a sus características, cumple con creces su función.

El vehículo alcanza los 40 km/h. Ofrece una autonomía de 50 kilómetros en una sola carga y puede estar equipado con diversas versiones de baterías de 800, 1000 o 1200 W. Sus baterías alcanzan la carga completa de 7 a 10 horas. Presenta la opción de equipar accesorios para personalizarlo, como faros suplementarios y rieles en el techo para transportar objetos.

Dadas sus prestaciones, el miniauto eléctrico de Changzhou Xili Car Industry no se caracteriza por su potencia, ya que su modesto motor eléctrico apenas tiene 1,5 caballos de fuerza.

image.png Tiene 2.5 metros de largo y puede llevar a tres personas

Si bien este tipo de unidades son cada vez más comunes en Asia, no todo es color de rosas, hay un detalle no menor en relación al Chang LI S1-Proque no hay que pasar por alto: no hay que comprar este tipo de vehículo si el objetivo es circular por la vía pública.

El Chang Li S1-Pro no está homologado en la Argentina y, por ende, no se puede utilizar. Debería quedar reservado para tareas como la de un carrito de golf o para barrios privados.