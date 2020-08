Ante estas limitaciones, el comercio online ganó usuarios desde marzo de forma vertiginosa y los diferentes marketplaces, con Mercado Libre a la cabeza, se transformaron en las plataformas elegidas para comprar los regalos y que estos sean enviados a los domicilios de los pequeños agasajados.

Los regalos por el Día del Niño sintieron el golpe económico

Según revelaron desde el unicornio de Marcos Galperín, se registró un aumento de unidades vendidas, en comparación al Día del Niño de 2019, del 203% en la categoría “Juegos y Juguetes”, con el segmento “Juguetes didácticos y manualidades” a la cabeza, dentro del cual se destacaron las sub-categorías “Dibujo, pintura y manualidades”, “juegos de mesa y cartas”, “Bloques y construcción” y “Juguetes de oficios”.

Cabe destacar que durante el último Hot Sale, según informaron desde Mercado Libre, los productos que más se vendieron fueron:

-Cama elástica (desde $38.999)

Cama Elástica.JPG

-Cry Babies (promedio de $5.499)

Cry Babies.JPG

-LOL Hairgoals (desde $1780)

LOL Surprise.JPG

-Colección autos deportivos (desde $800)



Autos deportivos.JPG

-Monopatín (desde $3799)

Monopatín.JPG

¿Y los clásicos?

Otros juguetes que se destacan para este Día del Niño son:

-Playmobiles (desde $500 hasta $94.000)

Playmobil.JPG

-Muñecas Barbie (Hasta $6.500)

Barbie.JPG

-Paw Patrol (desde $1.800)

Paw Patrol.JPG

Por su parte, el director de Focus Market, Damián Di Pace, reveló que "cuatro de cada diez compras que realicen los argentinos en esta fecha pasarían por ese punto de venta”, y agregó que “se ve un crecimiento del comercio electrónico con mucho sistema de retiro 'take away' en punto de venta tradicional” y observó que “en otra fase de cuarentena se pagaba el costo de envió, ahora la gente va a retirar el producto, que antes no se daba”.

Cabe destacar que de acuerdo con un informe de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) en lo que va de 2020 los precios de juegos y juguetes se incrementaron un 20%, pero al compararlos con el Día del Niño de 2019, reflejan un ajuste del 40%.

Según las fuentes consultadas, de cara a la celebración del próximo domingo, prevalecen las operaciones con tarjeta de débito y tarjeta prepaga y financiamiento con los programas Ahora 12 y 18 disponibles a una Tasa Nominal Anual del 18,37% y un Costo Financiero Total del 25,06% para el primer caso y del 18,78% y 25,89% en el segundo caso.