El IPI valoró la defensa de la libertad de prensa hecha por Jorge Fascetto

En extensa reseña de la vida del empresa periodístico fallecido el sabádo pasado, se destaca: "Nacido en Buenos Aires en 1932, Fascetto estudió ingeniería civil en la Universidad Nacional de La Plata. En 1967 asumió como gerente general del diario El Día de La Plata y en 1980 fue nombrado presidente del Directorio de ese diario y miembro del Directorio del Diario Popular de Sarandí, Buenos Aires. Se convirtió en vicepresidente de las asociaciones de medios argentinos ADIRA (Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina) y ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas) en 1985 y 1986, respectivamente. También fue presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) de 1998 a 1999".

Fascetto, uno de los dos únicos latinoamericanos en presidir el IPI

También se recuerda que "Fascetto se unió al IPI como miembro en 1980 y formó parte de su Junta Ejecutiva de 1998 a 2006. En 2002 fue elegido presidente del IPI, uno de los dos únicos latinoamericanos en ocupar el cargo hasta la fecha, y se desempeñó en este cargo hasta 2004".

"Cuando asumió -se añade-, la situación mediática en Argentina era precaria. Como jefe de la comunidad internacional de editores, ejecutivos de medios y periodistas destacados del IPI, se opuso enérgicamente a posibles ataques políticos contra los medios en su país y en otros lugares. También promovió una cooperación más estrecha con la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), cuyas actividades en las Américas reflejaron el trabajo del IPI en todo el mundo".

La seguridad de los periodistas en entornos hostiles

La prestigiosa entidad recalca, además, que "una de las contribuciones más destacadas de Fascetto al IPI fue su trabajo sobre la seguridad de los periodistas en entornos hostiles. Originario de América Latina, durante mucho tiempo una de las regiones más peligrosas del mundo para trabajar como periodista, Fascetto estaba profundamente convencido de la necesidad de una organización dedicada únicamente a la seguridad de los periodistas y el personal de los medios. En noviembre de 2002, el IPI, junto con la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y varias otras organizaciones profesionales, establecieron el Instituto Internacional de Seguridad en las Noticias (INSI), que se inauguró oficialmente el 3 de mayo de 2003, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Esta coalición autorizada de profesionales de los medios trabajó en estrecha colaboración con el IPI para crear una cultura de seguridad para los medios en todos los rincones del mundo".

"Portazo al autoritarismo"

"El impulso enérgico y la dedicación de Fascetto a la causa de la libertad de expresión también llevaron al IPI a realizar importantes misiones de libertad de prensa en Israel, Nepal, Sri Lanka y Venezuela, entre otros -se detalla en la reseña de la vida profesional de Jorge Fascetto-. En 2014, Fascetto publicó sus memorias, en las que detalla su trabajo por la libertad de prensa como líder de la SIP, así como del IPI. En el libro, titulado Portazo al autoritarismo – Vivencias de mi paso por la SIP (Slamming Authoritarism – Experiences from My Time at SIP), reflexiona: 'No creo que pueda haber una sociedad en la que valga la pena vivir sin libertad de expresión y libertad de prensa. Es decir, donde todos tienen derecho a hablar, opinar o pensar sin temor a represalias. La libertad de prensa es un principio primordial de la humanidad, derivado de la ley natural. El ejercicio de esta libertad no es una concesión de los que detentan el poder, sino un derecho inalienable del pueblo´'”.

Por último, la entidad concluye: "El IPI se une a miembros de la comunidad periodística de Argentina y América Latina para llorar la muerte de Fascetto. “El fallecimiento de Jorge Fascetto es una tremenda pérdida para la comunidad del IPI, para el periodismo en América Latina y para la defensa de la libertad de prensa en todo el mundo”, dijo el director ejecutivo del IPI, Frane Maroevic. “Jorge fue una voz indispensable e infatigable por la libertad de los medios y la seguridad de los periodistas. Su energía y dedicación fueron parte integral del IPI como organización”. “En nombre de la red global de IPI, extiendo nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y colegas de Jorge. Será recordado durante mucho tiempo como un gran amigo del IPI y de nuestra causa común”.