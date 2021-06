Elefante atraviesa la pared de una cocina buscando comida

Boonchuay, un elefante macho, parecía estar buscando algo para comer. En el video que registró el dueño de casa se ve como el paquidermo busca en los cajones con su trompa.

image.png El elefante asomando la cabeza a través de la pared de la cocina

Según informaron, no es la primera vez que Boonchuay, que vive en el parque nacional Kaeng Krachan de Tailandia, visita la aldea de Chalermkiatpattana. "Vienen de visita con bastante frecuencia. Siempre vienen cuando hay un mercado local porque pueden oler la comida", dijo Itthipon Thaimonkol, superintendente del parque.

Los medios tailandeses informaron que el mismo elefante ya había visitado la cocina de Ratchadawan en otras ocasiones, causando daños por valor de casi 50.000 baht ($ 1.580 dólares).

La mayoría de los aldeanos son respetuosos y comprensivos con los elefantes, dijo Plotnik, profesor asistente de psicología en Hunter College, City University of New York, que estudia la población de elefantes en el Santuario de Vida Silvestre Salakpra en Kanchanaburi, en el oeste de Tailandia. "Están frustrados de que esto esté sucediendo y realmente quieren encontrar soluciones para detenerlo, pero no suelen culpar a los elefantes".

image.png