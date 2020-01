Fuerte repudio a Brahma por una publicidad machista

La publicidad inicia con una joven en traje de baño tomando un jugo en una rueda de chicos y chicas que beben cerveza en la playa. "Cerveza, nos gusta a todos, pero a vos, te parece amarga. Y te sentís afuera, tomando traguitos de colores", narra una voz en off.

Entonces, una de sus amistades le saca el vaso y entre varios la arrastran contra su voluntad hacia el mar, donde la recibe un hombre vestido como una especie de gurú. "¡Vamos mi reina, ya es hora de que tengas tu bautismo birrero!", prosigue la locutora mientras, en una suerte de iniciación, el hombre la toma de la cintura y la sumerge bajo el agua mientras le hace tomar un sorbo de la cerveza.

Acusada de "machista, misógina y violenta" la publicidad fue duramente repudiada en las redes sociales. "El viejo recurso de hacernos sentir unas nenas bobas para vendernos cosas", cuestionaron desde el colectivo feminista "Mujeres que no fueron tapa".

VIDEO: la publicidad de la discordia

Embed "Brahma":

Por la publicidad de su nueva cervezapic.twitter.com/wv2MTFbzom — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 12, 2020

Y acusaron: "No alcanza con decirte que sos una tonta que no sabe divertirse. No alcanza con mostrarte como una nena que 'todavía' no se convirtió en mujer, que no sabe lo que le gusta, sino que para 'convencerte' de que 'te guste lo que les gusta a todos' te fuerzan, sos empujada y obligada a atravesar el rito de iniciación a 'probar' lo que 'cuando probas te gusta'". "¿A qué les suena esta publicidad?", apuntaron, en alusión a las iniciaciones sexuales forzadas.

"Que desastre! ¿Esto está al aire? ¡Sáquenlo ya! ¿Qué agencia hizo esto? ¿Nadie advierte la violencia y el sexismo?", se indignó la ex titular del Inadi, María José Lubertino.

A su turno, la cartera de la Mujer aprovechó la polémica para hablar "sobre la violencia simbólica, estereotipos y consumos que nos llevan a naturalizar conductas". "La reproducción de la discriminación, desigualdad y dominación en las relaciones sociales a través de la difusión de mensajes, patrones, valores, íconos o signos es una violación a los derechos humanos de las mujeres conforme la Ley 26.485 y se conoce como ‘violencia simbólica’", destacaron.

E insistieron: "Se trata de un tipo de violencia que se encuentra naturalizada y no suele ser identificada como tal por quienes producen y reciben los mensajes. Es parte de lo establecido por nuestra cultura. Por eso, está presente en todos los demás tipos de violencia por razones de género".

Finalmente, tras los cuestionamientos, desde Brahma lanzaron un comunicado pidiendo disculpas y sacando la publicidad del aire. "Pedimos disculpas. No logramos expresarnos de una manera clara. Nuestra intención es seguir construyendo una sociedad más justa e inclusiva en la que podamos disfrutar de un momento con amigos de la manera que elijamos", destacaron.