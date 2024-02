Gemelas argentinas en Barcelona: un año después, la familia regresó a la Argentina

Alana murió en el acto, mientras que Leila logró sobrevivir. Por el hecho la adolescente sufrió fracturas en sus brazos, en la mandíbula y un pulmón fue dañado.

Durante meses la niña de 12 años debió someterse a distintas operaciones y hacer rehabilitación en diversos centros del país europeo.

Barcelona-gemelas.jpg El edificio de departamentos de las afueras de Barcelona donde vivían las gemelas junto a su familia.

Tiempo después del hecho, se dieron a conocer qué escribió cada una de las hermanas en las cartas: “Estoy cansada de que me hagan bullying en la escuela, no lo soporto. Yo quiero ser feliz, pero evidentemente yo esto lo voy a sufrir el resto de mi vida y tomé la decisión de no seguir", expresó Alana.

Mientras que Leila manifestó: “Disculpas a todos, ustedes saben de lo que yo amo a mi hermana, yo vi todo el bullying que sufre ella, voy a hacer lo que ella decida. La voy a acompañar a donde ella quiere”.

A un año del caso que estremeció al mundo, se conoció que la familia pudo regresar a Mar del Plata a mediados de enero. Aunque en principio la idea era regresar a Cataluña, tanto Leila como Amadeo, hermano menor, le pidieron a sus papás quedarse en la Argentina.

GEMELAS BARCELONA.jpg “Las acosaban, las rodeaban, les pegaban y les decían cosas”, contó una amiga de las hermanas de 12 años.

Cómo sigue la causa

La familia de las gemelas temen que el caso sea archivado ya que no hay novedades y hace cinco meses el Juzgado de Instrucción N°5 de Manresa tiene los informes de la Policía y del Departamento de Educación pero no avanzaron.

Mientras el caso podría concluirse, las autoridades educativas de Sallent anunciaron que, tras la triste decisión de las gemelas argentinas, se triplicaron las denuncias por acoso escolar.