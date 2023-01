Incendio en Chubut: declararon emergencia ígnea en El Hoyo

La emergencia ígnea solicita a la población de El Hoyo a no circular "si no es necesario", no congestionar los caminos y hacerle caso al personal de Defensa Civil.

Más de cien brigadistas combaten el incendio que afecta el que afecta, desde el domingo al cerro Currumahuida, en la localidad de Chubut, El Hoyo, por lo que se procedió a declarar "emergencia ígnea" y al menos 58 personas debieron ser evacuadas luego de que se declarara la alerta naranja, informaron las autoridades.