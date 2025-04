Las distintas religiones se unieron en la Catedral para despedir al papa Francisco

Por el judaísmo, asistió el rabino Daniel Goldman; por el islam, el Sheij Salim Delgado Dassum y Omar Abboud; por la iglesia armenia, Kissag Mouradian; por las iglesias evangélicas protestantes, la pastora metodista Mariel Pons, y por las pentecostales, el pastor Norberto Saracco.

image.png Un dibujo del papa Francisco hecho con tiza.

Un centenar de personas presenciaron la ceremonia dentro de la Catedral, que desde temprano se encuentra abierta y rodeada de comerciantes que venden desde remeras y pañuelos de Francisco, hasta banderas del Vaticano.

En representación del Gobierno, asistieron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein, y el secretario y subsecretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo y Agustín Ezequiel Caulo, respectivamente.

Asistí a una ceremonia interreligiosa con líderes de distintos credos en la Catedral Metropolitana para rendir homenaje a la vida y el legado del Papa Francisco, quien nos dejó un mensaje de paz y diálogo.

Como argentino, su figura nos llena de orgullo. Lo despedimos con…



— Guillermo Francos (@GAFrancosOk) April 22, 2025

Los funcionarios nacionales se ubicaron entre las primeras filas para escuchar las palabras del titular de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza, que condujo la ceremonia.

También asistieron representantes del gobierno de la provincia de Buenos Aires, como la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, y el director de Culto, Juan Torreiro.

Francisco llevó su mensaje a cada rincón del mundo. Nos enseñó a trabajar por la paz, a no olvidar a los pobres y a pensar en el bien común.

En la Catedral de Buenos Aires, junto al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, al arzobispo de Buenos Aires,…



— Cristina Alvarez Rodríguez (@CrisAlvarezRod) April 22, 2025

García Cuerva: “El mejor homenaje que podemos hacerle al Papa es estar todos unidos”

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, aseguró que “el mejor homenaje” que se le puede hacer al papa Francisco “es estar todos unidos”, ya que, el Sumo Pontífice “siempre insistió con la fraternidad universal”.

“Me parece que el mejor homenaje es estar todos unidos porque siempre insistió con la fraternidad universal. Hay que apostar por la unidad y respetarnos”, señaló.

Previamente, García Cuerva indicó: ”En la jornada de ayer, después de hablar de unión y respeto, había un grupo muy minoritario agrediendo a la vicepresidenta en la Basílica San José de Flores. Allá ellos con eso, yo prefiero quedarme con un pueblo que lo amo y lo amará a Francisco”.

Además, manifestó que la Catedral Metropolitana permanecerá abierta, que la misa matutina la dará uno de los obispos auxiliares y comentó que “a las 16 habrá una celebración interreligiosa con referentes de otros credos”.

“El sábado por la mañana será la misa oficial acompañando la que se hará en Roma. No la haremos a la misma hora porque estamos 5 horas atrasados”, expresó el Arzobispo.

Luego, contó por qué no viajó a Roma a la despedida del Papa: “Él me decía que no teníamos que viajar que teníamos que ahorrar. Pensé qué haría él en mi lugar y él se quedaría a rezar con la gente en esta Catedral que fue tan importante para él”.