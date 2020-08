"Es clave que nosotres, les jóvenes, también nos cuidemos. Nadie es más piola por no usar el barbijo en la calle o ponérselo mal. Los pibes, las pibas, les pibis, podemos ser parte de enfrentar esta pandemia, pero no vamos a poder ser protagonistas del mañana si no tenemos un lugar desde ahora", dijo en la conferencia de prensa.

Embed En el Día Internacional de la Juventud, compartimos algunas reflexiones y líneas de trabajo desde la Dirección de Adolescencias y Juventudes del @msalnacion. Les pibis participamos en el presente para construir el futuro: somos una juventud activa y hoy nos hacemos escuchar https://t.co/cunvRUfdKN — Luki (@LukiGrimson) August 12, 2020

Este miércoles fue el día Internacional de la Juventud, por lo que Gimson decidió brindar un mensaje en el que resaltó la importancia de la participación de las juventudes en lo asuntos actuales: "participar en el presente para construir el futuro que se viene". Considerándolos sujetos de derechos listos para estar en acción.

Tras apelar al uso del lenguaje inclusivo durante el transcurso de su discurso, sus palabras lo convirtieron en trending toppic en Twitter rápidamente.

Muchas personas apoyaron su participación, especialmente adolescentes que celebraron su discurso, mientras que otros manifestaron su rechazo y lo criticaron por el uso del lenguaje inclusivo.