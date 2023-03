Llegó la lluvia a Buenos Aires: cómo sigue el clima

Además, en PBA, rige el alerta amarillo para los municipios de 25 de Mayo, Alberti, Bragado, Chacabuco, Chivilcoy, General Viamonte y Junín, con valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 milímetros que pueden llegar a 50 milímetros, mientras "no se descarta la caída de granizo y fuertes ráfagas en forma localizada".

Las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz también presentan alertas amarillas por lluvias y tormentas, algunas de las cuales pueden ser localmente fuertes, con posible caída de granizo, fuertes ráfagas y actividad eléctrica según el distrito.

image.png Las lluvias comenzaron a decir presente en algunas zonas de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires

También rige esta advertencia para el este de San Juan y gran parte de Mendoza, afectando a sus capitales, donde se esperan tormentas que "podrán estar acompañadas por ráfagas, importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos", con valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros.

En tanto, el SMN emitió una alerta amarilla para el sur de Neuquén, el oeste de Río Negro y sectores del oeste y sur de Santa Cruz.

image.png En Buenos Aires hay alerta amarilla por caída de granizo y fuertes ráfagas de viento

En estas zonas se estiman valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 milímetros, que pueden "ser superados en forma puntual, especialmente en zonas más elevadas donde las precipitaciones también pueden darse en forma de lluvia y nieve", informó el organismo.

Ante estas alertas, el SMN recomendó no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo.