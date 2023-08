¿Por qué hay pocos afrodescendientes en Argentina?

Todos los 31 de agosto se celebra el Día Internacional del Afrodescendiente. Según las últimas cifras oficiales, en Argentina se registraron solo 149.493 personas que se autoperciben de ese origen.

Durante el Mundial de Qatar 2022, mientras que Argentina avanzaba en la competencia, un artículo del reconocido The Washington Post planteó “Why doesn't Argentina have more black players in the World Cup? (¿Por qué la Argentina no tiene más jugadores negros en la Copa del Mundo?), pregunta que resulta interesante este 31 de agosto, dado que se celebra el Día Internacional de los Afrodescendientes.