Profesionales advierten: "La gente no sabe usar los barbijos"

"Frente a esta enfermedad, el uso de barbijo obligatorio no va a generar una mayor protección. Los barbijos que realmente sirven hoy le están faltando a los profesionales de la salud, a las clínicas y hospitales", apuntó Christian Mosca, odontólogo (MN 28646-MP 25157) y ex docente del departamento de Microbiología e Inmunología de la facultad de Odontología de la UBA.

Y continuó: "La medida estaría bien si la población estuviera educada en el uso del barbijo y se sacara de la cabeza el hábito de tocarse el barbijo una vez que está puesto. Pero, como la población no está acostumbrada a ese hábito, si una persona se acomoda el barbijo con la mano, eso ya no sirve de nada".

Según resaltó el profesional de la salud, hay muchas personas que "se ponen el barbijo y con la mano se lo acomodan o se lo bajan y suben constantemente, por lo que, si tuviesen el virus en la mano, ya contaminaron el barbijo".

Bajo esta línea, Mosca relató: "Tras haber realizado una operación, llegué a casa, prendí la televisión y vi a Nicole Neumann hablando de cómo fabricar barbijos caseros, es decir, cualquier persona está hablando por hablar".

"El barbijo tiene que permitir pasar el aire, pero no tiene que permitir el paso de partículas. Las fibras tienen que estar cerradas de tal forma que no te permita el paso de partículas que son nanométricas. Los virus se miden en nanómetros, es decir, que son muy chiquitos y uno no los ve, es incluso más chico que una bacteria. Este virus es de bastante peso molecular en relación a otros que son aún más chicos", se explayó.

Además, informó que el coronavirus "tiene una característica, la cual consiste en que está más presente en las partículas de saliva pesada, es por eso que se dice que al metro o metro y medio se cae".

Por este motivo, el odontólogo precisó que, "si el barbijo no tiene las fibras o capas suficientes, esas partículas pasan" y añadió: "Entonces, la tela no sirve, la friselina tampoco; los barbijos tienen que ser bicapa o tricapa, aprobados por la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica). Este organismo controla su fabricación".

En sintonía, aclaró que si la persona no sabe usar el barbijo es "lo mismo que nada" o es incluso peor, porque "lo que vas a hacer, por un tema de incomodidad o por querer acomodarlo, es que la persona lleve la mano más veces a la cara para acomodárselo. Se pone más en riesgo".

"En cambio, si la persona está acostumbrada a usarlo o sabe cómo ponerlo y sacárselo, ahí sí cumple su función", aseveró Mosca, quien además es docente y asesor del Hospital Presidente Perón, de Avellaneda.

Y concluyó: "Acá hay tres puntos. Que lo use la persona enferma para no transmitir el virus; que lo use la parte médica y que no haya faltante de barbijos, algo que ahora está sucediendo; y enseñar a la población a cómo ponerlo y retirarlo".