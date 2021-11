“En Puerto Madryn no va a amarrar el crucero, no voy a permitir que ningún madrynense esté en riesgo y mucho menos generar una problemática que no nos merecemos”, aseguró el jefe comunal esta mañana en diálogo con periodistas.

“Tenemos que cuidar la situación de los vecinos, con una cepa que aún no ha llegado al país, y además no podemos tirar por la borda todo el esfuerzo que hemos hecho para posicionar turísticamente a Puerto Madryn por un crucero”, agregó Sastre.

Por su parte, la Administración Portuaria publicó un comunicado en el que aclaró tomará dicha medida para cuidar a la población en general, ante la posibilidad de que dentro del buque haya más positivos de Covid. Asimismo remarcó que sí se permitió la rada para la realización de testeos con el objetivo de actualizar la situación epidemiológica dentro del navío.

ADEMÁS:

Cabe destacar que el barco tiene prevista su llegada a Puerto Madryn el jueves 2 de diciembre, a las 8. Pero de acuerdo con la decisión municipal, no podrá amarrar. A lo sumo podrá fondear frente al puerto.

La situación del crucero Hamburg generó confusión y dudas el lunes, cuando se conoció que había llegado al país procedente de África, continente en que se detectó por primera vez la variante ómicron de coronavirus. El barco arribó el viernes con un pasajero que presentaba síntomas compatibles con Covid pero quedó liberado para el ingreso y la salida de los pasajeros.

Eso fue lo que desató la alarma, ante la posibilidad de que el infectado pudiera provocar una ola de contagios. Sin embargo desde el Gobierno negaron que haya existido riesgo alguno.