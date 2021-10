Cingolani logró contactar al dueño, se lo devolvió y no aceptó la recompensa de 100 mil pesos que le ofreció. "Por suerte apareció el dueño. Eran los ahorros de toda su vida. Lloramos juntos cuando llegó a mi casa. Me ofreció una recompensa, cien mil pesos, pero no los acepté. Lo que no es mío, no me pertenece. Sólo le pedí un cordero para festejar año nuevo", contó al medio santafesino El Litoral.

image.png Santa Fe: Jorge Cingolani encontró más de 3 millones de pesos, los devolvió y no aceptó la recompensa

Según trascendió, el hombre era un empleado rural, que estaba viajando a dedo en la caja de una camioneta cuando perdió el dinero.

"No sentí que debía aceptar la recompensa. Si la agarraba, le estaba sacando algo que es de él. Nunca fue mi intención quedarme con la plata o que me den dinero a cambio. Sentía que si agarraba algo era aprovecharme de él. Ver llorar a esa persona fue demasiado. Lloramos los dos juntos", reflexionó Cingolani.

El dueño del dinero tardó una hora y media en aparecer. "Era un hombre que me decía que lo que había encontrado era de él. Le pedí que me detalle el logo y el contenido del bolso. Me dio todos los detalles y supe que era el dueño. Me agradeció mucho" contó.