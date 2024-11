Subte: los metrodelegados realizarán un paro escalonado hoy en todas las líneas

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) anunció que la medida de fuerza comenzará con las líneas A y B, que paralizarán el servicio entre las 10 y las 12.

Por su parte, de 12 a 14 será el turno de las líneas D y H, al tiempo que de 14 a 16 interrumpirán sus recorridos las líneas C, E y el premetro.

El trabajador fallecido se llamaba Jorge Navarro y trabajaba en el Taller Constitución. Aseguran que en 2020, a través de una auditoría médica, se comprobó que padecía cáncer de pulmón producto de la exposición a este mineral cancerígeno.

"Desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) seguimos peleando para que saquen todo el asbesto instalado en la Red, y para que el Gobierno de la Ciudad compre flotas nuevas libres de este cancerígeno, que sigue enfermando y matando a nuestros compañeros", manifestaron los metrodelegados.

Los trabajadores afirmaron que continuarán con estos modos de protesta hasta obtener las respuestas que les garanticen condiciones óptimas de salubridad, tanto para ellos como para los pasajeros.

"Exigimos el retiro inmediato del asbesto de toda la red, el cambio de las flotas contaminadas, la declaración de EMERGENCIA para la línea B y el ingreso al RAR (Relevamiento de Agentes de Riesgo) de todos los trabajadores", agregaron a través de un comunicado.

En este sentido, el secretario del sindicato Alberto Pianelli denunció unas 2.700 personas fueron expuestas al asbesto.

En diálogo con Todo en Off, el programa que conduce Ramón Indart en Splendid AM 990, Pianelli señaló: "Somos máquinas para la empresa. Cuando hicimos la denuncia, no había, después que no afectaba".

Además, explicó: "Ante la evidencia empezaron a sacar toneladas de asbesto y postergaron cuatro veces la licitación. Ya no confiamos".

"Hay 2.700 personas que se expusieron al asbesto. Cada dos años se hacen estudios por cáncer porque tiene un período de latencia que puede ser de 10 años. Ya hay 107 con alguna afección por el asbesto", detalló el delegado.