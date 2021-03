Tomaco calchaquí: apareció planta de "tomapapa" en Tucumán

Hugo Alvarado descubrió en su huerta una planta que es de tomates y de papas a la vez. El hombre de Tafí del Valle sembró tomates cherry y cosechó tomapapa. Este preceptor de 49 años armó en el patio de su casa del barrio Santa Rosa una pequeña huerta donde cultiva tomates, lechuga y acelga. Con la pandemia y la escuela donde trabaja cerrada, aprovechó el tiempo libre para impulsar el cultivo hogareño.

“Yo he sembrado tomate y sólo tomate, me llamaba mucho la atención esta planta porque las hojas son bonitas y carnosas. Tiene toda la fisonomía de una planta de papa. Donde noté la diferencia fue con la flor de la papa que es blanca y esta es amarilla, igual a la del tomate”, asegura el hombre aún sorprendido.

La-tomapapa-tucumana.jpg Tucumán: la tomapapa calchaquí

Ante la duda, el cultivador apeló a las nuevas tecnologías y se bajó al teléfono una aplicación que, ante una foto de la planta, determina de qué especie se trata. El resultado fue contundente: 100% papa.

“La misma planta puede dar papa y cherry a la vez, yo no había intervenido, fue el mismo almacigo. Nunca hice un injerto porque no lo sé hacer, todavía soy un novato, soy alguien que le gusta la huerta nomás, pero no me da para ponerme a experimentar. Los mismos ingenieros que trabajan en la escuela no saben qué pasó. Me dijeron que puede ser que sean genéticamente transformados los tomates, pero tampoco me dan ninguna explicación cierta”, le contó el incrédulo agricultor al equipo de periodístico de Calchaquí Noticias, el primer programa informativo producido los valles después de 30 años.

Un nuevo caso de Los Simpson lo predijeron, que según las averiguaciones realizadas por Hugo, dueño de la tomapapa, hay un híbrido desarrollado por la marca Thomson and Morgan en Inglaterra capaz que de producir tomates y papas a la vez. Estas plantas pueden generar hasta 500 tomates cherry en la superficie, mientras que, a su vez, bajo la tierra ofrecen una considerable cosecha de papas blancas.