Video | Quiso robar un kiosco inteligente en Hurlingham y quedó en ridículo

Un ladrón ingresó a un kiosco simulando ser un cliente pero no pudo llevarse nada ya que se trataba de un"smart-drugstore" en los cuales no hay mercadería ni dinero al alcance de los clientes ni empleados que atienden en persona. Camila, una empleada que se encontraba atendiendo el local, le dijo que "no te vas a poder llevar nada, no estoy ahí", tras lo cual el delincuente sacó un arma que tenía guardada dentro de su campera y golpeó con ella uno de los compartimientos