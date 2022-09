Vizzotti sobre el brote de Legionella: "No hay que asustarse"

"Es una bacteria súper conocida, no hay que asustarse", enfatizó la funcionaria nacional durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada. En ese marco, la ministra de Salud aclaró que no se trata de "nada parecido" a lo vivido en estos últimos años con la pandemia de coronavirus y destacó que la bacteria "no se transmite de persona en persona".

Embed

"La situación está absolutamente localizada a un centro de salud. Lo que hacemos es investigar para atrás algún caso que haya tenido exposición y todavía esté en incubación", puntualizó Vizzotti al referirse al brote de Legionella en Tucumán.

Además, la ministra pidió "no generar un alerta en particular" y llevar "tranquilidad a la población" por el brote de Legionella en Tucumán, una bacteria que afecta principalmente las vías respiratorias, y destacó que se trata de una enfermedad "que tiene tratamiento".

Tras reunirse con expertos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para abordar el brote de Legionella en una clínica de Tucumán, que ya causó seis muertes y al menos 22 contagios, Vizzotti precisó: "No es una nueva bacteria y no hay alguna recomendación para alertarnos o para preocupar".

"Hasta el momento tenemos en estudio 22 pacientes, de los cuales hay 6 personas que fallecieron, 4 personas internadas, 2 con asistencia respiratoria mecánica y 12 ambulatorios. Son pacientes, personal de salud y cuidadores de los pacientes", puntualizó.

La titular de la cartera sanitaria nacional relató que en Tucumán surgieron "dos casos de neumonías bilaterales graves de origen desconocido" en una clínica porque "los gérmenes habituales daban negativo", por lo que se resolvió "suspender ingresos, cirugías y consultas" en el sanatorio.

sanatorio-tucuman-legionellajpg.webp El brote de Legionella fue en Tucumán.

Además, Vizzotti marcó algunas diferencias entre la detección de la Legionella y el coronavirus: "No es como con el Covid que nos daba el PCR negativo y lo podíamos clasificar sino que tiene una complejidad distinta".

En esa línea, recordó que "la fuente de infección de esta bacteria es por vía inhalatoria, cuando está en las cañerías, en los tubos del aire acondicionado".

Por último, informó que el pasado sábado pasado el Instituto Malbrán "identificó la bacteria de Legionella, que era la sospecha clínica más probable" lo que motivó a "trasladar a a los pacientes y eliminar las fuentes de exposición de los internados, los cuidadores y el personal de salud".