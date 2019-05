Ya circulan los primeros dos colectivos eléctricos

Los resultados finales serán evaluados junto al Banco de Desarrollo para Latinoamérica (CAF), y se espera que constituyan una herramienta clave para la adopción de un plan a escala en el Area Metropolitana de Buenos Aires que, con unos 18.000 colectivos, tiene una de las flotas más grandes de la región.

Oficialmente se informó que en total serán cuatro líneas de colectivos las que tendrán buses eléctricos como resultado de la convocatoria lanzada en conjunto con el Gobierno Nacional.

Se trata de las líneas 12, 34, 39 y 59 y habrá 8 buses eléctricos, dos por línea, con distintas tecnologías de carga y proveedores, que permitirán una evaluación de la mejor opción, indicaron desde el Ministerio de Transporte.

Tres empresas locales, asociadas con fabricantes de buses eléctricos, darán las unidades en comodato y está previsto que la próxima línea que incorporará los nuevos colectivos, luego de la 59, será la 12.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo -en este contexto- que evaluarán el "funcionamiento y en unos meses informaremos sobre los resultados para decidir sobre su ampliación al resto del transporte urbano".

Consideró el sistema eléctrico aplicado a los rodados como un "avance enorme en el cuidado del medio ambiente y en la transformación del sistema de transporte".

La primera prueba de ayer también fue observada por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, quien la caracterizó como "una más dentro de la profunda transformación que estamos llevando adelante desde el Gobierno".

Néstor Palleiro, uno de los técnicos a cargo de la evaluación en la Línea 59, detalló que los colectivos de la prueba piloto se cargarán durante la noche en la cabecera de la empresa, junto a la Estación Buenos Aires del ferrocarril Belgrano Sur, y podrán recorrer, con todas sus luces encendidas y el aire acondicionado, hasta 240 kilómetros.

"Lo más importante -indicó Palleiro- es que cuando las baterías hayan consumido el 10 por ciento de su capacidad, comienzan a regenerarse a partir de la utilización de los frenos, que promueven una reversa en los motores que genera electricidad que acumularán y repondrán en las baterías".

Otra de las características de estas unidades, es que "son absolutamente silenciosas", a punto tal que "no nos damos cuenta cuando están encendidas", dijo Luis Sánchez, uno de los choferes que conduce una de las unidades piloto.

El conductor agregó que "son muy cómodos", y que técnicamente tienen "muy buena respuesta a la aceleración, un andar sumamente suave y muy sencillos en su manejo".

Respecto al hecho de que son silenciosos, Palleiro advirtió que están estudiando "colocarles sensores para advertir a las personas, porque la gente está acostumbrada a escuchar a los colectivos antes de cruzar la calle. Esto advertiría de su presencia y evitaría accidentes".

En cuanto a los beneficios en el mantenimiento de estos coches, destacó que "no necesitan cambio de aceite, no llevan correas de distribución y no requieren carga constante de combustible. Si bien su costo inicial es superior a los de los colectivos convencionales, a largo plazo terminan amortizados y resultan más económicos".

Entre dos y tres horas de carga

En cuanto a la carga de energía, demanda entre dos y tres horas hasta alcanzar su punto máximo.

Las dos unidades iniciaron sus operaciones en la línea 59 que une Barracas con la zona norte del conurbano, y estarán operativas todos los días entre las 5 y las 23, realizando el mismo recorrido que los otros coches de la empresa.