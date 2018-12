Giallombardo da un giro y suma a Juan Manuel Silva

En un principio, el Pamperito iba a ser nuevamente el piloto del Ford Falcon que era de Giallombardo, otra vez, pero las supuestas complicaciones presupuestarias del corredor de 32 años habrían complicado el panorama, por lo cual la Rana bajó del equipo a De Benedictis.

Para evitar suspicacias y conflictos, el propio Mauro emitió un comunicado donde aclaró que está todo más que bien con el Pamperito y agregó: “De mi parte, la relación con Juan está bien y estaré siempre dispuesto a charlar con él para acercarnos y limar enojos y diferencias. La idea siempre fue contar con un segundo auto para él, si los números cierran, algo que por el momento no sucede, lamentablemente”.

Giallombardo explicó que la decisión es meramente económica y enfatizó: “Lo hablamos mucho con Juan y él conoce perfectamente el presupuesto necesario para poder subirse a un TC en nuestro equipo en el 2019. Por el momento, no logró reunir los aportes necesarios para hacerlo y por eso es que no está siendo tenido en cuenta como piloto del team, pero no está descartado, ni mucho menos”.