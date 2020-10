El ministro inició su conferencia explicando la situación actual de diferentes países con respeto al coronavirus y luego se centró en América. "Todos pensábamos que la pandemia en América iba a durar poquito, no como en Asia, pero sí como en Europa (que hoy está teniendo un rebrote muy fuerte) pero por alguna razón que no se explica mucho, -yo por lo menos no tengo la explicación y eso que leo todo lo que hay- está teniendo una duración inesperada, en toda América, desde Alaska hasta Tierra del Fuego", comentó.

Además, agregó que "hay una versión que indicaría que el virus ha mutado a una mayor contagiosidad" y aunque esto no se puede "asegurar", consideró que "el continente americano sigue siendo el centro de la pandemia y que lamentablemente tenemos que tomar las medidas que tenemos que tomar".

"Yo estoy muy orgulloso de la cuarentena", dijo Ginés cuando le preguntaron qué haría distinto, pero sí admitió que "seguramente hubiéramos hecho algunas cosas diferentes, ya que es fácil decirlo con el diario del lunes".

González García aseguró que "si nosotros no hubiéramos hecho la cuarentena inicial, las consecuencias serían terribles, porque estaríamos en situaciones que nunca quisimos. Habría gente que no hubiese podido ser atendida con una tasa de mortalidad mucho mayor. Cosas que indignan a una sociedad: como que alguien pueda morirse sin tener la asistencia que se merece", agregó.

En ese sentido, amplió diciendo que "la preparación del sistema y de nosotros, de cómo proceder, la gestión de las camas, la ampliación brutal del sistema que hicimos en cuatro meses en todo el país, fue muy fuerte y eso permitió que aún en las megalópolis, como ser el AMBA, donde la pandemia tuvo una permanencia sostenida de más de 35 días, nosotros nunca tuvimos ese problema". "Ahora estamos tratando de que eso no suceda en el resto del país", concluyó.

Argentina negocia cinco vacunas

Con respecto a la vacuna, Ginés aseguró que tiene " mucha esperanza" y anticipó que "podría estar para principio de año o tal vez algunos días antes". Aunque recordó que todavía ninguna está aprobada.

"Entre las siete u ocho vacunas que están en primera línea, estamos negociando con cinco de esas. Hay tres que están haciendo ensayos de fase 3 en nuestro país, y una se fabricará acá. Pero la fecha exacta no la saben ni los propios fabricantes, ya que no saben cuándo será aprobada", amplió.

Sin embargo, el Ministro aclaró que "el problema no es cuándo, sino cuántas", ya que después de conseguir la vacuna viene lo que el ministro llamó "la etapa tres, que es la logística de una vacunación masiva. Que no es nada fácil. La vacunación durará varios meses, será escalonada, de acuerdo a la cantidad que tengamos".

"Recién en marzo podremos tener masivamente la vacuna, pero igual iremos vacunando con anterioridad, en la medida que vayamos teniéndolas", explicó.

Por esta razón, y siguiendo la línea de lo que dicen autoridades como Alberto Fernandez, insistió en la necesidad de que todos se sigan cuidando y agregó: "Miremos Europa, pensaban que lo habían superado, pero la realidad es que no fue así, y no queremos que esto nos pase a nosotros".