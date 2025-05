Consultá el horóscopo chino del domingo 1 de junio

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 La energía planetaria hace que este sea un buen día para la contemplación en lugar de la acción. Si sientes la necesidad de comprar, no lo hagas. Dormir en las decisiones.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/13/26 Esta influencia astral será menor en lo que se refiere a tu vida sentimental y al amor; algunos proyectos estarán demorados, un nuevo encuentro se postergará.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Una noticia te pondrá de buen humor, de dinero se trata. Una mudanza a otra parte de la ciudad no te conviene todavía.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04 /18 El día no es adecuado para empezar un nuevo trabajo, tampoco una nueva conquista amorosa, en ambos casos te vas al fracaso.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/19 Siempre imprudente para mostrar a los demás que no temes nada, el resultado de esta forma de practicar no será evidente sobre el sexo opuesto para hacerte desear.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/08 Actualmente el mejor camino para conquistar los corazones es el método clásico, con discursos y flores.Suerte en el azar

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/09 Varias actuaciones inverosímiles les caracterizarán, más en lo laboral y si no se controlan será fuente de malas sorpresas. Suerte en los juegos.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72784/96/10 Te gusta hablar, pues bien, usa tu poder locutorio para calmar la persona que te ama, es la única cosa que podés hacer para intentar salvar la relación.

BUFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/11 Día apropiado para tomar iniciativas en tus actividades, conseguirás el apoyo de tus superiores y los medios para realizarlas.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/12 . Vas a sentir la necesidad de disfrutar más de la vida y reducir tus actividades profesionales. El momento no es propicio para trabajar menos, necesitas dinero.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/13 Intenta conseguir un mejor equilibrio entre tus tareas y tu vida hogareña, dando a cada uno el tiempo que merece.

DRAGON (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/14 El predominio de aspectos astrales favorables te permitirá fortalecer tus actividades, tu imagen, así como tu fama.