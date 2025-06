Consulta el horóscopo chino del lunes 16 de junio

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Es posible que tengas dificultades para expresar tus necesidades. No hay una manera correcta o incorrecta de hacerlo. Hazlo del modo que te parezca.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Los astros indican igualmente que tu vida amorosa va a volverse más feliz. Una persona deseada que te ignoraba va a hacerte caso.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/14/27 Hay una persona que se gusta de ti pero no la crees, piensas que se interesa en ti por tu situación económica y no por amor. No te equivoques.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04 /18 Comienzo de semana difícil en el trabajo, no tenés ganas de hacer esfuerzos; por lo tanto es necesario para ascender como lo quieres.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/19 Cuidas más tu intimidad, no debes permitir que los demás te invaden o pongan la nariz en tu vida privada, la armonía actual del hogar es buena y tiene que seguir así.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/08 Un poco de sobrecarga de trabajo va a provocar dolores de cabeza y si no te cuides tendrás que descansar.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/09 Podes tomar iniciativas importantes, empezar una nueva actividad, crear tu propio negocio, el ámbito astral es propicio.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72784/96/10 Algo no anda bien en tu vida afectiva, la mejor solución es hacer frente a los acontecimientos y encontrar una solución que no dañaría a nadie.

BUFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/11 No sería oportuno de planear un largo viaje, mejor dejar pasar unos días hasta que el entorno astral se vuelva más positivo.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/12 Vas a recibir una propuesta para un nuevo trabajo pero no te va a gustar las personas con quien hay que trabajar..

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/13 Reflexionas bien antes de aceptar o rechazar la propuesta porque necesitas plata y es la oportunidad para ganar mucho más que lo que tenés hoy en día.

DRAGON (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/14 Después de la incertidumbre en el trabajo va a llegar la tranquilidad. Las satisfacciones van a aumentar y tus ganancias también.