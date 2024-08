Consulta el horóscopo chino del sábado 17 de agosto

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/12/24

Es un buen día para planificar unas mini vacaciones o un pequeño viaje. En el terreno laboral recibirás un incentivo que te ayudará a que trabajes con más ganas durante la jornada.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/13

En la economía devuelve un dinero que debes a alguien aunque tengas que apretarte el cinturón durante el resto del mes.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02/14

En el amor has tenido demasiadas oportunidades con la persona que estás conociendo, es el momento de dar un paso seguro y empezar a avanzar en la relación.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/03/15

Si tienes pareja es posible que estés acabando tu paciencia sobre un tema que te prometió solucionar, habla claramente y de forma que entienda qué debe de poner fin a esa situación.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04/16

Nunca es demasiado tarde para empezar un nuevo camino en nuestra vida. En la economía es un buen día para los negocios, confía en tu instinto.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/17

En el terreno laboral te ofrecerán un puesto en el que deberás estar más horas de las que haces ahora pero dónde la recompensa será mayor.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/06/18

En el amor es normal tener miedo después de haber sufrido una decepción amorosa, es momento de encontrar a una persona que vuelva a llenarte nuevamente.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/07/19

Has tenido una pelea con alguien importante para ti no dejes que las cosas sigan cómo están en intenta arreglarlo de la mejor manera posible.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/08/20

Empieza a salir más con tus amistades, necesitas conocer gente nueva varios ámbitos de tu vida. En la economía una factura olvidada podría parecer durante el día, recuerda abonarla antes de que pase más tiempo.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/09/21

En el terreno laboral deberías tomarte más en serio tu trabajo y tus proyectos coma llevas unos días dejándolos un poco de lado.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/10/22

En el amor no vuelvas a discutir con tu pareja por un problema que ya habías arreglado, no cometáis el mismo error otra vez. Si no tienes pareja es un día de segundas oportunidades.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/11/23

En la familia intenta estar más cerca de ellos durante este día, necesitas pasar más tiempo con ellos.