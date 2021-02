CIFRAS SOLARES: 65-889. Si no tienes compromisos sentimentales conocerás una persona que comprenderás hasta tus más recónditos pensamientos. Si debes realizar trámites de negocios, no lo postergues.

TAURO (Abril 21-Mayo 20)

CIFRAS SOLARES: 45-744. Extremo es el nombre del juego ahora, especialmente para ti. Hoy el énfasis está en la acción. Tú eres a quien llamar para hacer el trabajo. No esperarás ni un segundo más para ir a por ello.

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21)

CIFRAS SOLARES: 65-156. Las personas cercanas a ti pueden estar un poco preocupadas por ti. Demasiado trabajo y socialización pueden hacer que te sientas un poco menos que tu yo habitual.

CANCER (Junio22-Julio22)

CIFRAS SOLARES: 44-658. Hoy dedicarás mucha energía a las asociaciones comerciales, personales o románticas. Es probable que sean especialmente beneficiosos ahora. Entonces, incluso si prefieres trabajar solo.

LEO (Julio 23-Ago. 22)

CIFRAS SOLARES: 89-654. Tiendes a disfrutar de la soledad, el ., y hoy puedes sentirte más recluido que de costumbre. Podrían invitarte a salir con amigos pero no tener ganas de aceptar.

VIRGO (Ago. 23-Set. 22)

CIFRAS SOLARES: 98-110. Este es un gran día para entrenar o lanzarse a sus propios proyectos. La actividad física te librará del estrés y te ayudará a concentrarte. Ve hacia eso.

LIBRA (Set 23-Oct. 22)

CIFRAS SOLARES: 77-568. Este es un excelente día para decirle a la gente exactamente cómo te sientes. Tus emociones son más estables de lo normal, así que abran y dejen hablar a tu corazón.

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21)

CIFRAS SOLARES: 01-055. Esperas encontrarte atendiendo las necesidades de sus colegas y familiares hoy. Las personas que te rodean pueden necesitar recurrir a tus conocimientos sobre la naturaleza humana para entenderse.

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21)

CIFRAS SOLARES: 45-897. El día no comienza hasta que despejas tu mente y haces un balance de algunos problemas personales pendientes. Podrías estar haciendo montañas de topos. Date cuenta de que hay un camino para todos.

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20)

CIFRAS SOLARES: 17-989. No pienses automáticamente que la belleza siempre tiene que ser definida por estándares anticuados. Es hora de crear tu propia definición.

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19)

CIFRAS SOLARES: 80-894. Es probable que surja tensión en muchas áreas diferentes de tu vida. Es posible que seas demasiado soñador o demasiado práctico para el problema en cuestión.

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20)

CIFRAS SOLARES: 89-447. No hay necesidad de encajar en algún molde socialmente construido que no resuene con lo que realmente eres. Tu trabajo no es tratar de asegurarte de que todos te quieran. Solo hay una persona que necesitas satisfacer.