Consulta el horóscopo del martes 10 de junio

ARIES (Marzo 21-Abril 20) Estás pasando por una etapa muy fuerte en tu relación, si tuvieron un conflicto recientemente, considera esa etapa como algo superado, si aún crees que existen asperezas que deben limar, hoy es el día para hacerlo. CIFRAS SOLARES: 54.765

TAURO (Abril 21-Mayo 20) Para formar una pareja se necesitan dos corazones dispuestos a hacerlo, el amor que tenga el uno por el otro debe ser siempre lo fundamental y no deben perder eso por muchos conflictos que puedan tener, en especial si es por la crianza de los hijos, el trabajo o la familia de cada uno. CIFRAS SOLARES: 31-686

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21) Amar lo que haces es importante para tener siempre un buen día laboral, por lo que procura durante la jornada sentirte feliz con tu trabajo, recuerda que si no te sientes cómodo con lo que realizas, siempre puedes buscar otro lugar donde desempeñarte. CIFRAS SOLARES: 54.889

CANCER (Junio 22-Julio 22) Buen momento para comenzar a hacer las cosas que te gustan y te entretienen más .Si gustas de un deporte, comienza a practicarlo, será excelente para tu salud y te permitirá sonreír más durante el día. CIFRAS SOLARES: 14-231

LEO (Julio 23-Ago. 22) Posibles sentimientos de culpa se gestarán en ti el día de hoy gracias a una acción que realizaste en el pasado y que trajo mañas consecuencias para otros, olvida lo ocurrido y si necesitas pedir perdón a alguien, hazlo sin temor, si bien esa persona no te perdonará de buenas a primeras, con el tiempo lo entenderá. CIFRAS SOLARES: 34-957

VIRGO (Ago. 23-Set. 22) Un dinero adeudado puede llegar el día de hoy, úsalo para pagar deudas que tienes acumuladas, no lo gastes en cosas que no necesitas. El amor es un estado que nos ayuda a sentirnos mejor y a ser personas de bien, no confundas el querer a alguien con posesión. CIFRAS SOLARES: 70-566

LIBRA (Set 23-Oct. 22) Estás dejando de lado tu presencia como un factor importante en un equipo de trabajo, no optes por hacer todo en solitario, independiente de lo bien que te sientas durante el proceso de trabajar por ti mismo. CIFRAS SOLARES: 35-890

ESCORPIO (Oct. 23-Nov.) Si estás estudiando, debes siempre recordar que los maestros observan y evalúan bien a quienes muestran interés en sus clases y generan debate sano frente a los temas que están enseñando, si crees que no estás participando lo suficiente, comienza desde ya a hacerlo. CIFRAS SOLARES:44-765

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21) Posibles peleas o conflictos en el trabajo te harán darte cuenta quienes están de tu lado y quienes no te apoyarán en caso de algún conflicto. Serás evaluado el día de hoy por tu desempeño y tu habilidad para solucionar problemas en grupo, no importa si se trata de estudios o de trabajo, debes comenzar a compartir y ser más participativo... CIFRAS SOLARES:33-778

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) Si manejas un negocio o tienes una sociedad puede ocurrir una disolución entre tú y tu socio el día de hoy, busca siempre una solución pacífica al asunto, no dejes que los negocios arruinen una amistad de años. CIFRAS SOLARES:16-117

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) Si te encuentras en una relación ten cuidado con reaccionar de mala manera ante un comentario que te hará tu pareja, puedes desencadenar una pelea de grandes proporciones y terminarán sin hablarse por varios días, piensa antes de hablar CIFRAS SOLARES: 52-969

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20) Hay cosas y situaciones en tu vida que no te están sirviendo para cumplir ni con tus obligaciones laborales ni con tu salud. Deja ir lo que no esté funcionando, por doloroso que esto sea.Si se trata de una relación de pareja que ya está en una crisis que no tiene vuelta, opta por dejar libre a esa persona, por el bien de ambos. CIFRAS SOLARES:41-117