Según el sitio especializado PC Gamer, el hombre subió al escenario e increpó al presentador Alexander Duszat (conocido en Alemania como "Elton"') y a la estrella de reality shows Evelyn Burdecki.

"Lo que quiero saber es ¿dónde diablos está GTA 6 ? ¡He estado esperando ocho años por GTA 6!", exclamó totalmente enojado.

tv-alemania-gta.png Alemania: interrumpió un programa en vivo para exigir "Grand Theft Auto 6"

Antes de ser acompañada por la seguridad del canal de televisión, le pide al conductor Duszat que mire a la cámara y también se pregunte "dónde está "Grand Theft Auto 6" a lo que el anfitrión le retrucó: "No, no tengo que hacer eso, ni siquiera he terminado GTA 5 todavía."

En ese momento, el hombre, que según trascendió se llama Asa, fue escoltado fuera del escenario por un guardia de seguridad.

La desarrolladora estadounidense Rockstar Games es la responsable de la exitosa saga Grand Theft Auto, pero el último título que lanzó fue GTA V en 2013, por lo que hay muchos fans que llevan esperando años a que salga la sexta entrega. En las redes sociales alemanas muchos gamers acompañaron el lamento de Asa.