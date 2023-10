Biden llegó a Tel Aviv y habló sobre el hospital bombardeado

El mandatario estadounidense aterrizó en el aeropuerto de Ben Gurion, a las afueras de Tel Aviv, y fue recibido en la pista por el primer ministro y el presidente de Israel, Benjamin Netanyahu e Isaac Herzog, respectivamente.

En las pocas declaraciones que le dio a la prensa, al líder norteamericano se lo vio "apenado" e "indignado" por la destrucción del hospital en Gaza, de la que Israel culpó a la Yihad Islámica.

"Según lo que he visto, parece que lo hizo el otro bando, no ustedes ", dijo Biden, para luego admitir que "hay mucha gente por ahí que no está segura" de lo que ocurrió.

Asimismo, Biden llamó a ayudar a la población "inocente" que quedó "en mitad" del conflicto entre las fuerzas israelíes y las milicias palestinas.

"Hamás no representa a todos los palestinos", declaró y remarcó que "el mundo está observando" lo que sucede en esta zona de Medio Oriente. También destacó que "Israel tiene un conjunto de valores, como Estados Unidos y otras democracias".

Bombardeo a un hospital en Gaza

La noche de este martes, mientras volaba a Israel, el jefe de la Casa Blanca dijo estar "indignado y profundamente entristecido por la explosión en el hospital Al Ahli Arab y la terrible pérdida de vidas que resultó".

El hecho, que dejó al menos 200 muertos, provocó que Biden suspendiera su escala en Jordania, donde se iba a reunir con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas.

En tanto, el Ejército israelí afirmó este miércoles tener "pruebas" de la responsabilidad del grupo palestino Yihad Islámica en la explosión registrada en el hospital de Gaza.

"Las pruebas, que compartimos con todos ustedes, confirman que la explosión en un hospital de Gaza fue provocada por el disparo de un cohete de la Yihad Islámica que falló", afirmó el portavoz militar Daniel Hagari en una conferencia de prensa, reprodujo la agencia de noticias AFP.

Según agregó "este análisis profesional se basa en datos de inteligencia, sistemas operaciones e imágenes aéreas", agregó.

"No hubo fuego del Ejército israelí ni por tierra, ni por mar ni por aire que golpeara el hospital", añadió Hagari.

En ese sentido, argumentó: "nuestro sistema de radares siguió los misiles disparados por los terroristas en Gaza en el momento de la explosión, y el análisis de la trayectoria de los cohetes muestra que estos fueron disparados desde una distancia cercana al hospital".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAlertaNews24%2Fstatus%2F1714407836606722197&partner=&hide_thread=false | GUERRA ISRAEL-GAZA: Imágenes del sur de Israel muestran una gran andanada de cohetes lanzados desde Gaza, seguida de una explosión masiva en la Franja que se cree tuvo lugar en el hospital de Gaza.

pic.twitter.com/I88Q4MzBzz — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 17, 2023

La versión del movimiento islamista palestino Hamás

La organización Yihad Islámica Palestina, la cual fue designada como terrorista por varios países, negó que haya tenido responsabilidad en el bombardeo a un hospital en la Franja de Gaza, que ocurrió este martes y dejó al menos 200 muertos.

“Confirmamos que las acusaciones formuladas por el enemigo son falsas e infundadas”, dijo el grupo en un comunicado, según la agencia de noticias Sputnik.

La nota de Hamás indicó que, por un lado, el vocero de la cancillería de Israel, Lior Ben Dor, afirmó que “armas y explosivos estaban deliberadamente almacenados en el hospital” y que “la explosión tuvo lugar dentro del hospital tras el lanzamiento de misiles desde su perímetro” (israelí).

Pero luego explicaron que el Ejército israelí declaró que el hospital fue alcanzado como consecuencia de un lanzamiento fallido de proyectiles, los cuales se los atribuyó a Hamás.

“Esto confirma que los mentirosos, no coinciden en una única versión: si el misil fue lanzado dentro del hospital o si el hospital fue alcanzado por un misil disparado desde el exterior (de Gaza)”, remarcó el documento.