La propuesta preliminar, elaborada junto con Qatar, también se presentó a Estados Unidos y Gobiernos europeos, y el Gobierno israelí no la ha rechazado de inmediato pese a que no permitiría la destrucción de Hamas ni el control militar israelí de Gaza con los que ha insistido Israel, informaron múltiples diarios y medios de Israel, en hebreo y en inglés.

El sitio de noticias saudita Asharq fue el primer medio en dar anoche la noticia, citando a una fuente no identificada que participó de conversaciones en Egipto entre funcionarios locales y el máximo líder de Hamas, Ismail Haniyeh, celebradas la semana pasada, sobre las que no se dio información oficial.

El plan, que según medios de Israel les fue confirmado este lunes por funcionarios israelíes, busca poner fin a las hostilidades y liberar a todos los rehenes todavía retenidos por Hamas, en tres etapas.

La primera etapa del plan egipcio sería un cese de los combates durante dos semanas, ampliables a tres o cuatro, a cambio de la liberación de 40 rehenes: mujeres, menores y ancianos, especialmente los enfermos, según todos los medios.

A cambio, Israel liberaría a 120 palestinos de las mismas categorías. Durante este tiempo, las hostilidades cesarían, los tanques israelíes se retirarían y la ayuda humanitaria entraría en Gaza.

En la segunda fase se celebraría una “diálogo nacional palestino” patrocinada por Egipto destinada a poner fin a la división entre la Autoridad Nacional Palestina (ANP), dominada por el partido secular Al Fatah, y Hamas.

Esto debería conducir a la formación de un gobierno tecnócrata en Cisjordania y Gaza que supervisaría la reconstrucción de la Franja y allanaría el camino para las elecciones parlamentarias y presidenciales palestinas.

La tercera etapa incluiría un alto el fuego integral, la liberación de los rehenes israelíes restantes, incluidos soldados, a cambio de un número aún por determinar de prisioneros palestinos entre los que habría miembros de Hamas arrestados después del 7 de octubre y algunos condenados por graves delitos de terrorismo.

En esta fase, Israel retiraría sus fuerzas de las ciudades de la Franja de Gaza y permitiría que los habitantes de Gaza desplazados del norte del enclave regresaran a sus hogares.

Israel renovó sus ataques en Gaza en una Palestina sin festejo de Navidad

Israel volvió a atacar este lunes la Franja de Gaza y el movimiento islamista Hamas informó que los bombardeos dejaron numerosos muertos, en una Navidad en Tierra Santa enlutada por un conflicto sin final a la vista y un día después de la muerte de 70 palestinos en un bombardeo israelí a un campamento de refugiados.

En Cisjordania -los otros territorios palestinos, que están ocupados y colonizados por Israel-, la municipalidad de Belén, la ciudad donde según la tradición cristiana nació Jesús, suspendió la mayoría de las festividades de Navidad y las calles, que suelen estar atestadas por estas fechas, estuvieron casi desiertas.

En la Franja de Gaza, en tanto, el gobernante movimiento Hamas dijo que al menos 18 personas murieron en un bombardeo israelí contra la ciudad de Khan Yunis, la más grande del sur del territorio.

Fadi Sayegh, un cristiano palestino que pasó la Nochebuena en el hospital de Khan Yunis para recibir una diálisis, relató que este año no celebra la Navidad.

"No hay alegría. No hay árbol de Navidad ni decoraciones, no hay una cena con la familia y tampoco una celebración", dijo a la agencia de noticias AFP.

El hombre resaltó que rezaba para que “esta guerra termine pronto".

Israel, por su parte, informó que su Ejército inició una serie de "pausas tácticas" en la ciudad de Deir al Balah, en el centro de la Franja, para permitir a los civiles palestinos reabastecerse de suministros básicos.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel están permitiendo pausas tácticas con fines humanitarios para permitir a los civiles de la Franja de Gaza reponer reservas como alimentos y agua", ha destacado el organismo israelí que se encarga de la cuestiones civiles en los territorios ocupados (Cogat) en su cuenta de la red X (antes Twitter).