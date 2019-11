Estaba haciendo una nota, lo empezó a seguir una chancha y lo mordió

Lazos Mantikos, periodista griego, intentaba informar sobre las graves inundaciones en la ciudad de Kineta cuando una cerda comenzó a acosarlo y morderlo durante el movil. "¿Pueden oírme? Tenemos un cerdo aquí que nos ha estado persiguiendo toda la mañana ... amigos, lo siento, no puedo quedarme quieto porque me está mordiendo". Mientras el notero intentaba lidiar con el animal, en el piso, no paraban de reirse