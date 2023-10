Impactante: bebés decapitados y cadáveres de civiles hallados en Israel

Además, se pudieron apreciar casas quemadas, muebles esparcidos y autos incendiados, mientras soldados israelíes fueron a cada propiedad para llevarse a los muertos.

"Ves a los bebés, a las madres, a los padres, en sus dormitorios, en sus salas de protección y cómo los mata el terrorista. No es una guerra, no es un campo de batalla. Es una masacre, es una actividad terrorista", declaró el general de división israelí Itai Veruv.

"Es algo que no he visto en mi vida. Es algo que solíamos imaginar de nuestros abuelos, abuelas en los pogromos de Europa y otros lugares. No es algo que ocurra en la nueva historia", agregó.

Al liberar el kibutz de Kfar Aza encontraron escenas dantescas, que recuerdan a los campos de exterminio nazis.

Gente con balazos, apuñalada y lo más terrible BEBÉS DECAPITADOS.

Gente con balazos, apuñalada y lo más terrible BEBÉS DECAPITADOS.

A la reportera se le caen las lágrimas.

Fuera de una de las pequeñas casas del kibutz, el cadáver de un residente estaba cubierto por una sábana morada de la que sobresalía un pie desnudo.

En otros lugares, los cuerpos de los atacantes yacían boca abajo en el suelo.

Los militantes se lanzaron al asalto, matando a cientos de israelíes y tomando a docenas como rehenes en lugares como Kfar Aza, cerca de Sderot.

Embed Hallaron 108 cadáveres en Kibbutz Be’eri, incluidos bebés. Ejecutados a sangre fría.

La masacre perpetrada por Hamas supera todo lo imaginable.



Las tropas israelíes fueron casa por casa recuperando cadáveres de civiles, algo que no habían podido hacer antes porque seguían luchando contra los terroristas.

Las cifras de decesos siguen aumentando con las horas e Israel al tomar la posesión de la frontera en la Franja de Gaza abatió a 1.500 palestinos. Los heridos superan ya los 4.000 y hay más de 187.500 desplazados.

En el lado israelí, son más de 900 víctimas mortales y 2.600 heridos.