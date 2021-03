Kawai dijo que "quiere hacer de toda Chiba una tierra de sueños y magia" mediante un programa que parece destinado a irritar a su candidato rival, Masayuki Hiratsuka, conocido por su postura contraria al uso de barbijos y por frases como "el covid-19 es sólo un resfriado" y "las vacunas son peligrosas", informron medios locales.

Las propuestas del Joker japonés incluyen, entre otras, construir una torre roja, renombrar el aeropuerto de la ciudad de Narita como Disney Sky, convertir la canción "Let It Go" ("Libre soy", de la película "Frozen") en el himno de Chiba, prohibir la palabra "basura" y sustituirla por "fragmento de estrella".

El político explicó en una entrevista con Tokyo Sports que eligió ese maquillaje porque "el payaso es una especie de héroe oscuro" y "tuvo la impresión de que podría conseguir el apoyo de las masas".

Hace unos años, Kawai intentó entrar en la industria japonesa del entretenimiento como comediante. Al no conseguir éxito en la televisión, recurrió a YouTube. Recientemente publicó un video musical titulado "It's Show Time".