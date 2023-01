La esposa de Dani Alves eliminó de su Instagram todas las fotos que tenía con él

En el medio del revuelo que generó el caso de Alves, la modelo marcaría un “alejamiento” a pesar de que en un principio había demostrado su apoyo total, incluso subiendo una imagen de sus manos entrelazadas.

FnencIlXoAAjWYV.jpg

Sin embargo, y aparte de todo lo sucedido con Alves, Joana Sanz no atraviesa su mejor momento personal: su mamá falleció hace escasos días tras lidiar con una dura enfermedad.

A las horas de perder a su madre y también la compañía de su actual esposo, la modelo subía una historia a Instagram con un mensaje: “Pido por favor a los medios de comunicación que están por fuera de mi casa, que respeten mi privacidad en este momento. Mi madre ha fallecido hace una semana, apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido. He perdido los únicos dos pilares de mi vida, tengan un poco de empatía en vez de buscar tanta noticia en el dolor ajeno. Gracias”.