Putin critica a Occidente por no invitar a Rusia a la Cumbre de Paz en Suiza

"A Rusia se le acusa de no querer participar en negociaciones, pero tampoco nos invitan", dijo Putin durante una rueda de prensa con medios rusos al término de su visita de dos días a China. Insistió en que a Rusia no la invitan y dicen que "no la ven" en esa negociación.

"Si no nos ven, allá ellos", insistió en la conferencia de prensa, ofrecida en la ciudad de Harbín, adonde el líder ruso llegó tras unas negociaciones con su homólogo chino, Xi Jinping.

Putin aseguró que Moscú "sigue" todo lo que sucede en torno a la conferencia de paz, convocada en Ginebra para los días 15 y 16 de junio.

Según el líder ruso, los organizadores del evento pretenden "reunir al mayor número de países posible" y luego anunciar que "todo ya ha sido acordado entre todos". Mientras, las decisiones de la cumbre se presentarán después a Rusia como "un ultimátum". "Pero eso no va a ser así", aseguró Putin.

Los acuerdos de Misk y Estambul

En este sentido, recordó que la base para unas negociaciones de paz con Ucrania se acordó en marzo de 2022 en Minsk y Estambul, y los representantes de Kiev incluso pusieron sus firman en un borrador.

"Y ahora aparecen unas fórmulas (de paz) pero ¿basadas en qué? ¿En lo que unos quieren, pero no en la situación real (sobre el terreno)?", preguntó.

Asimismo, aseguró que "eso es imposible de discutir" y volvió a enfatizar que cualquier negociación debe tener en cuenta la situación real sobre el terreno, en alusión a la anexión rusa en 2022 de cuatro regiones ucranianas. EFE