En una entrevista para la cadena BBC, el subsecretario de Estado parlamentario para las Fuerzas Armadas británicas, James Heappey, sin dar muchos detalles al respecto contó que están buscando la forma de poner esa ayuda militar “en manos de Ucrania”.

Zelensky informó en las últimas horas, a través de sus redes sociales, que “armas y equipamiento” de los aliados “están en camino a Ucrania”. Y agregó: “La coalición antiguerra está funcionando”.

Asimismo, según reveló Mariusz Blaszczak (ministro de Defensa polaco) en su cuenta de Twitter, un cargamento de municiones de uso “estrictamente defensivo” -enviado por Polonia- llegó a Ucrania este sábado.

A su vez, en la misma entrevista, Heappey consideró probable que Rusia esté “reflexionando” sobre la resistencia que las fuerzas extranjeras están encontrando. También admitió que puede que exista el riesgo de que se recurra a bombardeos más intensos en Ucrania.

Además, el ministro valoró los “esfuerzos diplomáticos” del Reino Unido para persuadir a otros países de que acepten excluir a Rusia del SWIFT, el sistema de transferencias bancarias internacionales.

No solo Gran Bretaña se refirió al pedido de eliminación del Rusia del Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). Italia es otra de las naciones que ha demandado lo mismo: “Mario Draghi reafirmó al presidente Zelenski que Italia apoya y que va a apoyar plenamente la línea de la Unión Europea sobre sanciones contra Rusia, incluyendo al Swift”, reveló el Gobierno italiano a través de un comunicado difundido tras una conversación telefónica entre ambos dirigentes.

Este sábado, el presidente ucraniano instó a Alemania y Hungría a que tengan “el valor” de aprobar la exclusión de Rusia de esta plataforma.