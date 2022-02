Ucrania acusó en la ONU a Bielorrusia de facilitar la invasión

En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, el representante del gobierno recordó que "Rusia y sólo Rusia" empezó este ataque contra territorio ucraniano y recalcó que la decisión de invadir fue tomada por alguien que "ahora está en un búnker".

"Nos recuerda al búnker en el que se sentaba alguien en Berlín en 1945", dijo en una clara alusión a Hitler. Asimismo, lamentó que, a su juicio, existan numerosos "paralelismos entre el inicio de la invasión y la Segunda Guerra Mundial". "Las decisiones de Rusia son similares" a las tomadas por los alemanes hace ocho décadas, sostuvo.

El diplomático ucraniano señaló que existen ejemplos de crímenes de guerra y "sufrimiento humano" y acusó a Rusia de bombardear áreas residenciales y matar a civiles inocentes, si bien admitió que las víctimas son "difíciles de estimar".

Por ello, instó a la Asamblea General a posicionarse y "pedir a Rusia que detenga su agresión" dado que se trata de un ataque contra un país "soberano e independiente". "Demandamos compromiso", dijo.

f608x342-1184342_1214065_15.jpg Ucrania compara a Putin con Hitler.

"Si fracasamos ahora nos enfrentaremos a mucho más que críticas (...). No debe pasar, es el momento de actuar, de respaldar a Ucrania, de luchar por la libertad y la seguridad en todo el mundo. Si Ucrania no sobrevive, la paz internacional no sobrevivirá. Si Ucrania no sobrevive, la ONU tampoco. Si no lo hace, no podemos sorprendernos si la democracia falla. Salven a la ONU (...), salven los valores en los que creemos y por los que los ucranianos están luchando y arriesgándose a perder la vida", afirmó.

Sobre el posible uso de armas nucleares, sugirió que Rusia "no debe hacer uso" de ellas sino "hacer lo mismo que hizo alguien en el búnker de 1945", con lo que ha sugerido a Putin que lo mejor sería quitarse la vida en una nueva alusión a Hitler y el final de la Segunda Guerra Mundial.

En este sentido, lamentó que muchos militares rusos son engañados y mostrando una captura de pantalla de una conversación entre un soldado y su madre. "Esta es una captura de pantalla de alguien que estaba allí", señaló antes de leer su contenido.