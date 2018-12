Irina Hauser, rock de escapada

En un tono muy descontracturado Hauser ofrecerá un show íntimo y ameno junto a invitados como Vero Castañares y José Teixidó (Amores Tangos). De este modo la reconocida periodista de temas judiciales mostrará otra faceta, desconocida para muchos: la de cantante. Así, lo que empezó como un hobby -la música- se transformó en algo una válvula de escape que hoy toma forma de show. Escribe canciones inspiradas, por ejemplo, en algunas frases de sus hijas, como “mamá me despertaste y no me dejaste ver el final del sueño”. Un show, justamente, para poner una pausa y soñar.