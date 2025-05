Jésica Cirio aseguró que buscaba un hijo con Elías Piccirillo

Jésica Cirio abrió su corazón en medio del escándalo que rodea a su ex pareja, el empresario financiero Elías Piccirillo, actualmente detenido en el Complejo Penitenciario de Ezeiza en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero, evasión fiscal y maniobras financieras irregulares.

La conductora reveló que durante su relación con Piccirillo tenían planes de ser padres. “Lo del bebé era parte de nuestra intimidad. Yo conté que quería y estábamos buscando, pero con todo lo que sucedió, decidí no seguir ni con ese plan ni con la relación”, dijo con honestidad.

La relación entre Cirio y Piccirillo comenzó a mediados de 2023, tras la separación de la modelo de Martín Insaurralde. En poco tiempo se volvieron inseparables, aunque mantuvieron un perfil relativamente bajo. Se mostraban juntos en redes sociales y compartían viajes y eventos del mundo del fitness y los negocios.

De los planes familiares al escándalo judicial

Sin embargo, la situación dio un giro brusco a finales de 2024, cuando Piccirillo fue involucrado en una causa que investiga la existencia de una red de empresas offshore utilizadas para canalizar fondos no declarados. El empresario fue detenido por orden de la Justicia Federal y permanece tras las rejas mientras avanza la causa.

Cirio, ante este panorama, tomó distancia del empresario y afirmó que los hechos la sorprendieron. Además, se mostró preocupada por el estado emocional de su ex pareja: “Insisto en que su salud mental es algo que él tiene que tratar. Él no estaba bien, y me imagino que ahora menos. Es muy triste todo, la verdad”.

Desmentida y nuevo comienzo

La modelo también salió al cruce de rumores que la vinculaban directamente con el armado de la defensa legal de Piccirillo. Algunos trascendidos afirmaban que Cirio habría presentado al abogado que hoy lo representa, algo que desmintió rotundamente: “El abogado no se lo presenté yo porque no lo conocía”.

Actualmente, Jésica Cirio transita una nueva etapa personal, centrada en su hija Chloé y en su carrera profesional. Pese a haber tenido ilusiones de volver a ser madre, hoy su prioridad es mantener la estabilidad emocional y alejarse de cualquier conflicto judicial.

“Estábamos bien en ese momento, por eso pensé en formar una familia. Pero las cosas cambiaron radicalmente”, concluyó.