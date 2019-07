Uno de estos nuevos millonarios confeccionó su jugada en una agencia ubicada en Avenida 9 de Julio 472 de la localidad bonaerense de Tornquist. Mientras que el restante lo hizo en un local situado en Montevideo 201 del barrio porteño de Congreso.

ADEMÁS:

En tanto, el Tradicional y la Segunda de la santafesina pegaron flor de gambeta y se guardaron 15 palitos cada una. Así, el Quini 6 pondrá en danza en su venidera edición, del domingo a las 21.15, un pozo estimado de 64 millones de pesos.

Por su parte, una camionada de guita quedó vacante anoche al no registrarse ganadores en el Tradicional y Desquite del Loto Plus. Así, el premio mayor (6+2) dejó sin dueño casi 69 palos. De esta manera, la próxima jugada del Loto Plus, del sábado a las 22.30, ofrecerá 182 millones de pesos.