Mariano Andújar sigue en Estudiantes y Rojo se va del United

Luego de que en los últimos días trascendiera su posible llegada al conjunto que dirige Néstor Gorosito, el arquero del Pincha anunció este mediodía que seguirá vinculado a Estudiantes porque "al club lo quiero mucho y tengo ganas de seguir vistiendo estos colores".

Embed Mariano Andújar: "Agradezco al club por hacerme sentir importante y hacerme sentir parte" pic.twitter.com/pwjGNVHbGK — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) January 8, 2021

"Me sentí muy querido, nos hizo bien hablar con el presidente, Juan Sebastián Verón, y con el secretario técnico, Agustín Alayes. Me encantó el respaldo de la gente y a los 37 años recibir propuestas es saber que uno está vigente", agregó el ex arquero de la Selección Argentina.

Además, agradeció el aliento que recibió por parte de los hinchas del León: "me encantaron todos los mensajes que recibí por las redes sociales. No es fácil irse de un lugar donde te quieren tanto. Lo más importante es el escudo y el cariño de la gente".

Por último, Andújar se refirió a la situación deportiva del club, que por la Copa Diego Maradona solo consiguió un triunfo: "trataremos de enderezar todos juntos este presente, que no es el que estamos acostumbrados en Estudiantes. Intentaremos volver a estar en el lugar que nos merecemos".

Por otra parte, el entrenador del Manchester United, Ole Gunnar Solksjaer, sostuvo en conferencia de prensa que el defensor Marcos Rojo, ex estudiantes, y el arquero Sergio Romero "tienen contrato hasta junio pero no seguirán en el club".

En adición, el entrenador noruego manifestó que el club británico "le está buscando" nuevos destinos a ambos jugadores, antes de que se cumplan los seis meses y puedan despedirse en condición de jugadores libres.

Cabe destacar que Marcos Rojo tuvo una breve vuelta al club de La Plata en febrero de 2020, pero solo pudo disputar 90 minutos con la camiseta de Estudiantes debido a reiterados problemas físicos y la pandemia por el coronavirus.

En tanto, con la camiseta de Manchester United Rojo disputó 122 partidos y marcó dos tantos: uno ante Bornemouth, por Premier League, y otro ante Cambridge United, por FA Cup.