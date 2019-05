Kaila quiere cambiar su historia

”Quiero contarles mi historia, me llamo Kaila y estoy muy triste. Necesito una familia que me de amor. Estoy mal de salud, aunque mis madrinas me proporcionan todos los recursos; vivo en un pensionado, estoy atada y solita. Tengo 4 años, estoy castrada y vacunada, soy muy mimosa y me encanta jugar, correr y si me adoptas vas a ser la luz de mis ojos. Querés conocerme? Entrá a www.facebook .com/HopeCachorros ó a @hope_salvando_patitas o por teléfono al 11-5970-4143 ó al 11-6473-5756.