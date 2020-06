"Live At The Rainbow", el memorable recital de Bob Marley y The Wailers, ya se encuentra disponible en YouTube

El concierto fue publicado en el orden exacto de ejecución por primera vez desde su presentación inicial y exactamente 43 años después de sucedido el show. El material incluye imágenes raramente vistas, junto con una actuación mágica en vivo de "Burnin' and Lootin", así como escenas recientemente desenterradas y tomadas detrás del escenario.