Milei: "La era del Estado presente ha terminado" / Por Candelaria de la Sota

“Estoy aquí rodeado de nuestro equipo económico para anunciar algo que hace tan solo unos pocos meses parecía imposible en la Argentina”, dijo Milei que dirigió su mensaje sentado detrás de un escritorio mientras los representantes del equipo económico estaban de pie. Lo acompañaban el ministro de Economía, Luis Caputo, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y su segundo, Vladimir Werning.

El discurso, que además de anunciar el superávit fiscal buscó conmemorar los cuatro meses de gestión del gobierno libertario, apuntó a destacar el “esfuerzo heroico” de todos los argentinos, algo que Milei agradeció durante todo su mensaje.

“No hay día que pase que no me asombre a mí a y a todos los que me acompañan el esfuerzo heroico de la mayoría de los argentinos que están sufriendo”, reconoció el presidente. Y lo hizo tras asegurar que la salida será por el lado de la inversión y del crecimiento de la mano del sector privado.

“No esperen la salida de la mano del gasto público. La era del supuesto Estado presente ha terminado. Ha sido un fracaso estrepitoso que ha sumergido al 60% de la población en la pobreza y nunca más vamos a volver a eso”, sostuvo el presidente.

Milei, que aprovechó la cadena nacional para pegarle a los agoreros de sus pronósticos —incluyendo empresarios, políticos y hasta el periodismo— y remarcó que “muchos no creían que iba a dar este resultado”.

“Haber logrado el superávit fiscal es una hazana de proporciones históricas a nivel mundial, en especial habiendo recibido país quebrado y al borde de la hiperinflación, con un déficit de 15 puntos, una brecha cambiaría de casi el 200% y el acuerdo con el FMI caído, mientras la inflación corría al 1,2% diario”, dijo. Y remarcó: “Asumimos el gobierno con un sobrante monetario peor al del Rodrigazo y con indicadores sociales peores a la crisis del 2001. Nos enfrentábamos a la peor crisis de la historia de nuestro país”.

En un discurso con vetas de clase de Economía, Milei dejó bien en claro que su plan de gobierno apuntó a dos ejes fundamentales: combatir el déficit fiscal (el origen de todos los males) y tomar medidas en el marco de un programa de shock, no de gradualismo, con lo cual se diferenció indirectamente de la gestión de Mauricio Macri.

“Este milagro económico responde a la motosierra y no a la licuación del gasto público, como dicen algunos”, aseguró Milei. Y precisó que “de los 5 puntos que hemos recortado, sólo 0,4% responde a la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones, producto de la fórmula de movilidad que dejó Alberto Fernández, el restante 4,6% responde al gasto de la política”.

Con el objetivo de explicar cómo se recortaron los gastos “de la política”, Milei subrayó que “se destaca la reducción de un 76% de las transferencias a las provincias, así como una reducción drástica del 87% en la obra pública, porque en nuestro modelo las obras de infraestructura pasarán a ser financiadas por el sector privado”. Y agregó: “Eliminamos el 50% de los cargos políticos igual que eliminamos la pauta publicitaria, como habrán notado por la reacción de los medios”.

Estos son los lugares donde se ajustó que Milei eligió subrayar en su segunda cadena nacional. “Si el Estado no gasta más de lo que recauda y no recurre a la emisión, no hay inflación. No es magia”, aseguró el presidente. Y cerró su mensaje remarcando que “para nosotros lo única tarea del Estado es proteger la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos, para que cada uno pueda ser arquitecto de su propio destino”. Claro, lo hizo invocando a las fuerzas del cielo.