Debate sobre Luli Salazar

Señor director:

Gracias por darme la oportunidad. Quiero dirigirme a Luli Salazar. A mí no me paga ningún político ni me pagaron en mi larga militancia dónde luché para sacarle el caño de fusil que tenían los cobarde del abuelo y el padre de esta mujer que no sabe ni respeta a muchos que dieron la vida por este sistema democrático. Si cree que militando o defendiendo a los que se robaron el país colabora para mejorar la vida de los argentinos le digo que siga en lo suyo porque es lo único que sabe hacer, que no opine. Si bien el sistema le da el derecho a los ignorantes de opinar, una cosa es opinar y otra es estar en los medio sacando o queriendo sacar algún beneficio personal porque está de moda que bataclanas se casen con intendentes o gobernadores.

Raúl Rodríguez

DNI 5.533.670

Dólar y pesos

Señor director:

¿Argentinos donde estamos viviendo en Argentina o en EE.UU.? Hago esa pregunta señor director porque todo lo ponen a precio dólar, y yo digo ¿por qué los salarios no? y el salario también forma parte del producto, o sea lo pagan en pesos y lo exportan en dólares. Acá no se solucionan las cosas porque no se quiere.Y lo único que buscan es que nosotros seamos cada vez más pobres y los banqueros timberos cada vez sean más ricos. La deuda con el fondo la crearon ellos y ¿la tenemos que pagar nosotros? Esta película ya la vivimos como 3 ó 4 veces. Estos ‘señores’ nos crean las crisis que son provocadas por ellos mismos. Se las estudian todas. Cuando se dieron cuenta que la ley laboral no la iban a poder implementar empezaron a bajar los salarios que son la variable de los aguinaldos, vacaciones, e indemnizaciones, etcétera y ellos se la llevan a los paraísos fiscales y después tratan de comunistas o kirchneristas a los que reclaman sus derechos con paros o manifestaciones. Son mentiras que los planes sociales son los que provocan el déficit ¿por qué entonces no se cuidan los puestos de trabajo? porque los despidos son provocados por ellos mismos para que los salarios sean cada vez más bajos. Ah, pero la ‘señora’ Carrió que gana 240 mil por mes, por no hacer nada en el Congreso, porque no hace nada y el ‘ señor’ Pichetto que se disfrazó de peronista por más de 20 años hablan del costo de los planes sociales, como si a ellos no les pagara el Estado que somos todos nosotros y son tan planeros como los pobres que tienen hambre. Y lo peor es que a todos estos ‘señores’ los votaron para que nos gobiernen y nos vaya mejor. Y ellos no tienen moralidad ni vergüenza de tener niños, abuelo y gente con hambre. Y ya no sigo porque se me puede escapar un insulto.

Omar A Rotta

DNI 5.091.005

Respaldo

Señor director:

Quiero dirigirme al señor Presidente Mauricio Macri. Nunca es tarde, dicen que ante de morir Evita le dijo al general Perón, ¡Juan no te olvides de los pobres, son ellos los que jamás te van a traicionar!. Era cierto lo que decía, no sé si usted Presidente, se olvidó de los pobres, no los tuvo en cuenta o no los pudo escuchar, ya son muchos más que antes, a eso agregamos la gran franja de pobreza Infantil que es muy gravísima. Es increíble en un país tan rico como este, tenemos recursos naturales y podemos abastecernos y abastecer a al mundo, más allá del dólar, de los bancos, de los grandes negocios, ante todo estaba el pueblo, su pueblo que lo voto por Cambiemos, como yo, que también lo vote señor presidente, pero la gente pobre, aún la más pobres tienen la sensibilidad a flor de piel. Usted no supo verlos, ni escucharlos estuvo ciego. Presidente, no puede sentirse derrotado, yo como otros sabemos el amor que le tiene a la patria, quiso y quiere lo mejor para todos, con su grandeza de espíritu y corazón, por todo lo bueno que hace, su dicha por su pequeña hija Antonia, que merece vivir mejor, en un país sin odio ni rencores pero en paz. Sabe reconocer pesares, eso es ser valiente y usted lo es, regálenos a los argentinos un apretón de manos con Cristina, eso sería un buen comienzo luminoso del corazón. Dios lo cuide y lo bendiga siempre.

Marcelo Raval (Fundación Estela Raval Casa Solidaria)

marceloravelo5latinos @gmail.com

Agradecimiento

Señor director:

Fui internado en el clínicas por intermedio del PAMI. Fui muy bien atendido. Estuve un mes en piso 11 sala 1. La atención fue muy buena y sobretodo la limpieza. Estoy agradecido al personal de limpieza, enfermeros y enfermeras y sobretodo a los doctores. A todos muchas gracias.

Ernesto Mario Rumbo

DNI 4.147.566