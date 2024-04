Alerta por 220 robos piraña cada 24 horas en el AMBA

En un nuevo Informe sobre Delitos, Inseguridad y Violencia, desarrollado por la ONG Defendamos Buenos Aires con la asistencia de la Consultora Javier Miglino & Asociados y que toma como punto de partida las causas penales que investiga la justicia Nacional de Instrucción en lo Criminal con jurisdicción en toda la Ciudad de Buenos Aires, más las causas penales que investigan los juzgados de Lomas de Zamora, San Martín, San Isidro, Quilmes, Morón, Moreno y La Matanza.

"Los delincuentes que atacan en grupo a las personas en el AMBA cometen alrededor de 220 hechos cada jornada. Se trata de episodios rápidos, que tienen como objetivo celulares, mochilas, billeteras, abrigos o zapatillas. Muchas situaciones terminan con las víctimas gravemente heridas o incluso fallecidas", dijo el abogado Javier Miglino.

"¿Qué tienen en común una señora que pasea a la tardecita por el barrio de Belgrano y a la altura de Roosevelt al 1900 pasa por debajo de un túnel que más arriba da a las vías del Ferrocarril Mitre, con otra joven que pasa por el mismo lugar, por la mañana y con un café en la mano; con un motoquero de reparto que cruza el túnel de Anchorena en Balvanera, con un automovilista que cruza otro túnel en Morón o Lomas de Zamora y una ciclista que atraviesa un largo túnel en José León Suárez? A todos los espera lo peor. Les van a robar, entre dos y más delincuentes que los están esperando agazapados o que llegan al lugar de inmediato y roban en banda como práctica piraña. La mayoría de los robos se llevan celulares y billeteras por lo que ni siquiera vale la pena hacer la denuncia y esto los delincuentes lo saben, porque minutos más tarde se apostan en el lugar para volver a robar", dijo Miglino.

La gente está desesperada por la inseguridad. "El segundo mayor problema de la gente es la inseguridad, después de ponderada la inflación. La gente y en particular las mujeres quieren sentirse seguras cuando caminan y no pueden hacerlo", dijo Miglino. "En la Provincia de Buenos Aires los crímenes son continuos y cada vez hay más homicidios en ocasión de robo; es decir criminales que salen a robar y si matan en el camino, es solo un daño colateral para ellos", dijo Miglino.

"Faltan policías en las calles de Capital Federal y de Lomas de Zamora, Quilmes, La Matanza, San Isidro, San Martín, Morón, Moreno y otros barrios. Simplemente no están. Llegan cuando el delito ya se consumó y actúan como escribanos certificando los hechos pero no hay prevención y esto lo sabe la gente y los delincuentes. Unos para desesperación y los otros para saber que si van a robar, violar o matar, cuentan con la ventaja de que no haya personal armado que lo impida", dijo Miglino.

Llamar al 911. "Ante la presencia de sujetos que fingen dormir, ranchadas o simplemente hombres de pie que están en actitud sospechosa en los túneles de Roosevelt al 1900, Belgrano; Congreso al 1900, Nuñez; Anchorena en Balvanera y en los pasos bajo nivel habilitados de Lomas de Zamora, San Martín, José León Suárez, San Isidro o Morón; lo mejor es llamar al 911 para denunciar una posible situación delictiva. Los policías están obligados a acercarse y puede de ese modo identificar a los sujetos y evitar de ese modo, simple y fácil, nada menos que la perpetración de un delito grave", concluyó Miglino.