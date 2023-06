Claromecó y Tres Arroyos: dos detenidos con armas y 500 pastillas de éxtasis

Con una orden librada por la Justicia, la Policía bonaerense allanó dos domicilios, uno en la calle 33 al 1300 de Claromecó y otro en Chaco al 600 de Tres Arroyos, en el marco de una investigación por un robo ocurrido en los últimos días en una vivienda de la que delincuentes se llevaron diversos electrodomésticos.

droga.webp Droga y armas secuestradas en allanamientos en Tres Arroyos y Claromecó.

Un jefe policial detalló que tras tareas de inteligencia e investigativas, los efectivos irrumpieron en esos domicilios, donde detuvieron a un hombre y a una mujer sospechosos de ese hecho.

Pero además, en los procedimientos secuestraron gran cantidad de drogas, un revólver calibre 357 Magnum, otro 32, varias municiones y una balanza de precisión. En el lugar allanado en Tres Arroyos, los investigadores hallaron 500 dosis de pastillas de éxtasis, entre otros elementos de interés para la causa.

Los dos detenidos fueron trasladadas a una sede policial a la espera de ser indagados por el fiscal en turno de Tres Arroyos.

Hay 13 mil robos violentos de celulares por día en el AMBA

Se llamaba Dante Godoy García, un joven de 21 años que fue asesinado a tiros esta semana en la localidad bonaerense de Cuartel V, partido de Moreno, por un ladrón que intentó robarle el celular. La historia del muchacho impacta a la sociedad porque venía de recuperarse de un tumor cancerígeno, sin embargo su vida terminó de forma violenta en el asalto.

No se trató lamentablemente de un caso aislado, porque cada jornada se registran unos 13 mil robos de celulares en la zona del AMBA, en su mayoría cometidos con extrema violencia hacia las víctimas, muchas que resisten los delitos por el alto valor económico que tienen los equipos.

El dato estadístico fue aportado a Diario Popular por fuentes judiciales de la Ciudad de Buenos Aires y los Departamentos Judiciales del Conurbano, precisando además que en la actualidad, con información de los expedientes penales iniciados durante 2023, 8 de cada 10 robos que tienen a los celulares como principal objetivo de malvivientes se cometen con uso de violencia, que incluye manipulación de armas.

Acerca del preocupante fenómeno, Luis Vicat, licenciado en Seguridad Pública, explicó que "hay dos cuestiones que deben ser mencionadas: por un lado, la cifra negra, ya que hay que calcular un mínimo de 10 o 15 por ciento más de hechos que la cifra blanca, y se trata de celulares baratos, muletos, que por otra parte se compran en bolseros, no tienen seguro, y no se denuncian".

"Por otro lado, hay que destacar el aumento de precios de los celulares, con equipos en vidriera de un millón de pesos, incluso más. No son masivos en el mercado, pero hay muchas personas que los compran. La media hoy son equipos de unos 150 mil pesos, de gama media. Y hay de $500 mil. Muchas veces las personas no entienden cómo funciona la sinergía delictiva, entonces se atreven a pelear por el celular. Nunca hay que resistir al robo. Puede estar asegurado y si no lo está, se compra otro aunque cueste mucho. porque hoy la tendencia, que llamaremos la bajada, es mato y robo, cada vez más seguido lamentablemente", explicó Vicat.