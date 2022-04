Javier Baños, abogado de la víctima, precisó al respecto: "Realicé un pedido formal para que se libre un oficio inhibitorio y se remitas las actuaciones la mayor brevedad posible a los jueces naturales. Por otro lado, el boliche tiene una responsabilidad tremenda en lo que ocurrió, porque fallaron los controles de seguridad".

El hecho fue dado a conocer por la madre de la adolescente quien precisó que todo ocurrió en la madrugada del pasado sábado, luego de que la niña asistiera, sin que su familia lo supiera, al local bailable junto a un grupo de amigas. Fue allí que le dieron de beber algo que le hizo perder el conocimiento. Al retomar la compostura, la joven presentaba lesiones compatibles con un abuso sexual.

Frente a esta realidad, su progenitora decidió llevarla al Sanatorio Güemes, ubicado en el barrio porteño de Palermo, en donde se le practicaron los estudios de rigor. Asimismo, personal de la Comisaría Vecina 14A de la Policía de la Ciudad se acercó hasta el lugar para anoticiarse sobre lo que había ocurrido con la nena y tomarle la denuncia.

A partir de ello, el fiscal en lo Criminal y Correccional 58 Jorge Fernández tomó parte en la causa y en la próximas horas, deberá derivar las actuaciones al Departamento Judicial Morón, con jurisdicción en Villa Sarmiento, provincia de Buenos Aires. Paralelamente, realizó un pedido de acceso al archivo de las cámaras de seguridad del boliche.

"En este momento, mi hija está de reposo y no entiende nada. No quiere que la miremos ni que la rocemos. Está en tratamiento con retrovirales, infectólogos y psicólogos. Esperemos que esto llegue a la justicia y no haya más menores en boliches donde no pueden manejar esto. Hoy me toca a mí como le puede tocar a cualquier mamá o papá, y lo importante es que no le toque a nadie", sostuvo la madre de la víctima.

Por su parte, las autoridades de Pinar de Rocha, boliche que entre otras cosas fuera clausurado oportunamente por incumplir con las medidas sanitarias durante la pandemia de coronavirus, todavía no expresaron nada al respecto.